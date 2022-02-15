Деэскалации не видим: в НАТО отреагировали на отвод части войск РФ от границ Украины

"Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации. Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма", - сказал Столтенберг.

Вместе с тем генсек НАТО назвал нынешнюю ситуацию "самым серьезным кризисом безопасности, с которым сталкивалась Европа за последние десятилетия".

"Россия накопила беспрецедентную со времен "холодной войны" военную силу в Украине и вокруг нее. Теперь все готово к новому нападению. Но у России еще есть время отступить от пропасти, перестать готовиться к войне и начать работать над мирным решением", - резюмировал Столтенберг.