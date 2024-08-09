У DeepState розповіли, як РФ "втрачала" села у перший день прориву в Курській області

Аналітики проекту у своїй публікації зазначили, що село Свердліково українські військові зайняли в результаті бою, а Олешню - без бою чи з мінімальними зусиллями.

На контрольно-пропускному пункті "Суджа", Сили оборони оточили близько двох взводів ворога.

Також, пише Deep State, наші захисники оточили село Горналь. Російські військові перелякалися і заховалися у місцевому монастирі.

Крім того, за даними проекту, передові групи ЗСУ вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа.

"Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", - йдеться у повідомленні.

В DeepState зазначили, що оновлення інформації про бойові дії на теренах Курської області подаються з затримками. Деяка інформація може у кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій.

Джерело: Мапа війни Deep State (t.me/DeepStateUA)