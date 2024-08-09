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У DeepState розповіли, як РФ "втрачала" села у перший день прориву в Курській області

Фото: в перший день наступу, ЗСУ захопили три села в Курській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За підсумками першого дня "прориву" у вівторок, 6 серпня, Сили оборони України могли взяти під контроль села Свердліково, Дар'їно та Олешню в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deep State.

Аналітики проекту у своїй публікації зазначили, що село Свердліково українські військові зайняли в результаті бою, а Олешню - без бою чи з мінімальними зусиллями.

На контрольно-пропускному пункті "Суджа", Сили оборони оточили близько двох взводів ворога.

Також, пише Deep State, наші захисники оточили село Горналь. Російські військові перелякалися і заховалися у місцевому монастирі.

Крім того, за даними проекту, передові групи ЗСУ вийшли до Гончарівки та околиць міста Суджа.

"Бої в районі Зелений Шлях, інтенсивність невідома. У Миколаєво-Дар'їно опорник ворога зумів стримати перший накат, але не довго", - йдеться у повідомленні.

В DeepState зазначили, що оновлення інформації про бойові дії на теренах Курської області подаються з затримками. Деяка інформація може у кінцевому випадку різнитися зі свідченнями прямих учасників подій.

Джерело: Мапа війни Deep State (t.me/DeepStateUA)

Військова операція ЗСУ в Курській області

У вівторок, 6 серпня, росЗМІ та влада РФ заявляли, що українська армія прорвалася на територію Курської області.

Вже 7 серпня у мережі з'явилася інформація про бої в районі селища Коренево. Глибина "прориву" кордону зросла до 25-30 кілометрів.

Крім того, ЗМІ повідомили про взяття Україною під контроль газовимірювальної станції неподалік міста Суджа.

Станом на 8 серпня повідомлялося, що Росія втратила контроль над 350 квадратними кілометрами своєї території. Видання The Telegraph розповіло про три ключові завдання прориву ЗСУ в Курській області.

Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, РБК-Україна зібрало інформацію про важливі для РФ об'єкти Суджанського району.

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Курська область