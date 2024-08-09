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В DeepState рассказали, как РФ "теряла" сёла в первый день прорыва в Курской области

Фото: в первый день наступления, ВСУ захватили три села в Курской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

По итогам первого дня "прорыва" во вторник, 6 августа, Силы обороны Украины могли взять под контроль сёла Свердликово, Дарьино и Олешню в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deep State.

Аналитики проекта в своей публикации отметили, что село Свердликово украинские военные заняли в результате боя, а Олешню - без боя либо с минимальными усилиями.

На контрольно-пропускном пункте "Суджа", Силы обороны окружили около двух взводов врага.

Также, пишет Deep State, наши защитники окружили село Горналь. Российские военные испугались и спрятались в местном монастыре.

Кроме того, по данным проекта, передовые группы ВСУ вышли к Гончаровке и окрестностям города Суджа.

"Бои в районе Зеленый Шлях, интенсивность неизвестна. В Николаево-Дарьино опорник врага сумел сдержать первый накат, но не долго", - отмечается в сообщении.

В DeepState отметили, что обновление информации о боевых действиях на территории Курской области подаются с задержками. Некоторая информация может в конечном случае отличаться от свидетельств прямых участников событий.

Источник: Карта войны Deep State (t.me/DeepStateUA)

Военная операция ВСУ в Курской области

Во вторник, 6 августа, росСМИ и власть РФ заявляли, что украинская армия прорвалась на территорию Курской области.

Уже 7 августа в сети появилась информация о боях в районе поселка Коренево. Глубина "прорыва" границы возросла до 25-30 километров.

Кроме того, СМИ сообщили о взятии Украиной под контроль газоизмерительной станции недалеко от города Суджа.

По состоянию на 8 августа сообщалось, что Россия потеряла контроль над 350 квадратными километрами своей территории. Издание The Telegraph рассказало о трех ключевых задачах прорыва ВСУ в Курской области.

Более подробно о ситуации в российском регионе - в материале РБК-Украина.

Кроме того, РБК-Украина собрало информацию о важных для РФ объектах Суджанского района.

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Курская область