DeepState объявил Покровск оккупированным: военные прокомментировали ситуацию в городе
Соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что Покровск и Мирноград полностью оккупированы. Ситуацию прокомментировали в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ, который отвечает за оборону городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.
Что говорит DeepState
Роман Погорелый считает удержание Покровска бессмысленным и слишком дорогим по человеческим потерям. По его мнению, командование ошибается, настаивая на обороне города любой ценой.
Он напомнил о неудачной попытке 425-го батальона зайти в город - операцию, которая стоила людей и техники, но не дала результата.
"Давайте сохраним жизни людей и будем работать по-другому. Почему-то в высшем командовании считают, что это неправильно. Надо до последнего держать Покровск из-за какой-то информационной войны. Но действия показывают другое", - отметил Погорелый.
Что говорят военные
В 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ заявления о полной оккупации отвергают. Старший офицер отдела коммуникаций лейтенант Сергей Лефтер подтвердил: оборонительная операция в Покровске продолжается, подразделения удерживают позиции на северных окраинах.
Офицер 25-й воздушно-десантной бригады добавил, что бойцы остаются в зоне связи, передают информацию о противнике и ведут огонь.
"Реально позиции есть, реально люди есть. Мы их видим и кормим", - сказал он.
Бои за Покровск продолжаются уже больше года - город стал одним из самых горячих направлений на Донецком фронте.
Россия пытается захватить его как ключевой логистический узел, через который проходят основные пути снабжения украинских сил в регионе.
Ранее Силы обороны поразили логистический узел российских оккупантов у Селидово в 20 км от Покровска.