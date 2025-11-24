Дедлайн Трампа не актуальний? Коли чекати наступний крок по мирному плану США

Мирний план США

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що США підготували мирний план для завершення війни РФ проти України, який складається з 28 пунктів.

Такий план у первісному вигляді передбачав, що Україна має піти на низку поступок. Зокрема, мова про передачу Донецької області під контроль РФ, відмову від планів членства в НАТО, скорочення чисельності ЗСУ.

Для того, щоб відкоригувати такий план українська делегація зустрілася з американською у Женеві.

В результаті переговорів сторонам вдалося домовитися про видозмінення мирного плану США.

Як розповів радник голови ОП Олександр Бевз, з плану прибрали деякі пункти. Також деякі пункти змінили.

При цьому, за даними джерел Financial Times, тепер мирний план скаладається з 19 пунктів, а не з 28, як це було раніше.