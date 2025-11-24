Дедлайн Трампа не актуален? Когда ждать следующий шаг по мирному плану США

Мирный план США

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что США подготовили мирный план для завершения войны РФ против Украины, который состоит из 28 пунктов.

Такой план в первоначальном виде предусматривал, что Украина должна пойти на ряд уступок. В частности, речь о передаче Донецкой области под контроль РФ, отказе от планов членства в НАТО, сокращении численности ВСУ.

Для того, чтобы откорректировать такой план украинская делегация встретилась с американской в Женеве.

В результате переговоров сторонам удалось договориться о видоизменении мирного плана США.

Как рассказал советник председателя ОП Александр Бевз, из плана убрали некоторые пункты. Также некоторые пункты изменили.

При этом, по данным источников Financial Times, теперь мирный план состоит из 19 пунктов, а не из 28, как это было раньше.