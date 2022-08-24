Дедлайн в стиле фильма "Звонок". Фьюри выдвинул требования к бою с Усиком

Чемпион в тяжелом весе по версии WBC объявил условия для проведения боя с 35-летним украинцем. Накануне появилась информация о желании британца заработать минимум 125 млн фунтов.

"Всем, кто хочет подраться, я даю 7 дней, чтобы собрать деньги, до 1 сентября. Если этого не произойдет, то всем спасибо, было прекрасно, но я на пенсии", – заявил Фьюри и отметил в посте профили промоутера Уоррена, компаний Top Rank и ESPN, Всемирного боксерского совета.

"Цыганский "Король" несколько недель назад объявил о возвращении в ринг для боев с Чисорой и Уайлдером. Однако, впоследствии передумал и во второй раз завершил карьеру в профессиональном боксе. Вскоре он проявил интерес к объединительному поединку с Усиком при условии огромного гонорара.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк не подтвердил информацию британской печати о согласованном на 17 декабря объединительном поединке своего подопечного с Фьюри. Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются.