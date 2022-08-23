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Усик – Фьюри. Стали известны непомерные финансовые аппетиты британца к бою

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Вторник 23 августа 2022 15:45
Усик – Фьюри. Стали известны непомерные финансовые аппетиты британца к бою Фото: Тайсон Фьюри в привычном образе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри готов выйти в ринг против обладателя четырех поясов и титула The Ring Александра Усика только за фантастический гонорар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

"Цыганский Король" выдвинул свои условия для объединительного поединка с украинцем. 34-летний уроженец Большого Манчестера стремится получить 125 млн фунтов за бой.

Британская пресса разузнала, что это требование Фьюри – не единственное условие. Непобежденный боксер также хочет получить процент от продажи трансляций объединительного поединка. Такой пункт был в гонорарном фонде недавнего боя-реванша между Усиком и Джошуа.

Фьюри две недели назад объявил о возвращении в ринг для третьих боев с Чисорой и Уайлдером. Однако, впоследствии передумал и во второй раз завершил карьеру в профессиональном боксе. Вскоре он проявил интерес к объединительному поединку с Усиком при условии огромного гонорара.

Накануне промоутер украинца Александр Красюк не подтвердил информацию британской печати о согласованном на 17 декабря объединительном поединке своего подопечного с Фьюри. Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются.

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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