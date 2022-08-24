Дедлайн у стилі фільму "Дзвінок". Ф'юрі висунув вимоги до бою з Усиком

Чемпіон у важкій вазі за версією WBC оголосив умови для проведення бою з 35-річним українцем. Напередодні з'явилася інформація про бажання британця заробити мінімум 125 млн фунтів.

"Усім, хто хоче побитися, я даю 7 днів, щоб зібрати гроші, до 1 вересня. Якщо цього не станеться, то всім спасибі, було чудово, але я на пенсії", – заявив Ф'юрі та позначив у дописі профілі промоутера Воррена, компаній Top Rank та ESPN, Світової боксерської ради.

"Циганський "Король" кілька тижнів тому оголосив про повернення в ринг для боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі. Згодом він проявив зацікавлення до об'єднавчого поєдинку з Усиком за умови величезного гонорару.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк не підтвердив інформацію британської преси про узгоджений на 17 грудня об'єднавчий поєдинок свого підопічного з Ф'юрі. Наразі перемовини між зацікавленими сторонами тривають.