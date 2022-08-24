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Дедлайн у стилі фільму "Дзвінок". Ф'юрі висунув вимоги до бою з Усиком

Фото: Тайсон Ф'юрі в променях слави (twitter.com/frankwarren_tv)
Автор: Антон Федорців

Сім днів на організацію об'єднавчого поєдинку з Олександром Усиком дав ексцентричний британець Тайсон Ф'юрі, який раніше збирався завершити професіональну кар'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram боксера.

Чемпіон у важкій вазі за версією WBC оголосив умови для проведення бою з 35-річним українцем. Напередодні з'явилася інформація про бажання британця заробити мінімум 125 млн фунтів.

"Усім, хто хоче побитися, я даю 7 днів, щоб зібрати гроші, до 1 вересня. Якщо цього не станеться, то всім спасибі, було чудово, але я на пенсії", – заявив Ф'юрі та позначив у дописі профілі промоутера Воррена, компаній Top Rank та ESPN, Світової боксерської ради.

"Циганський "Король" кілька тижнів тому оголосив про повернення в ринг для боїв із Чісорою і Вайлдером. Проте, згодом передумав і вдруге завершив кар'єру в професіональному боксі. Згодом він проявив зацікавлення до об'єднавчого поєдинку з Усиком за умови величезного гонорару.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк не підтвердив інформацію британської преси про узгоджений на 17 грудня об'єднавчий поєдинок свого підопічного з Ф'юрі. Наразі перемовини між зацікавленими сторонами тривають.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс