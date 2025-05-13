Дедлайн - до кінця тижня: Мерц пригрозив Путіну новими санкціями

Переговори у Туреччині та 30-денне припинення вогню

Нагадаємо, Україна оголосила, що готова до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.

Однак російський диктатор Володимир Путін відкинув таке перемир'я. Натомість він запропонував 15 травня продовжити переговори в Стамбулі, які було розпочато ще 2022 року, причому з того місця, на якому вони завершилися.

Пізніше Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинення вогню в Україні має "дати можливість укласти справжній мирний договір". В іншому разі Росія зіткнеться з новими санкціями.

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