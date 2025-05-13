Дедлайн - до кінця тижня: Мерц пригрозив Путіну новими санкціями

На Росію чекають нові санкції, якщо до кінця цього тижня не буде прогресу у переговорах з Україною щодо припинення вогню. Вони, зокрема, стосуватимуться енергетичного сектору та фінансового ринку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
"Ми чекаємо згоди Путіна (на припинення вогню та переговори у Стамбулі - ред.) і згодні з тим, що якщо цього тижня не буде реального прогресу, ми хочемо працювати разом на європейському рівні над істотним посиленням санкцій", - заявив Мерц.
Він зазначив, що розглядаються санкції й проти інших сфер РФ, таких як енергетичний сектор, а також фінансовий ринок.
Нагадаємо, Україна оголосила, що готова до припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня.
Однак російський диктатор Володимир Путін відкинув таке перемир'я. Натомість він запропонував 15 травня продовжити переговори в Стамбулі, які було розпочато ще 2022 року, причому з того місця, на якому вони завершилися.
Пізніше Туреччина офіційно заявила про готовність бути посередником між Україною та Росією.
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що припинення вогню в Україні має "дати можливість укласти справжній мирний договір". В іншому разі Росія зіткнеться з новими санкціями.
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