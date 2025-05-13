Дедлайн - до конца недели: Мерц пригрозил Путину новыми санкциями

Переговоры в Турции и 30-дневное прекращение огня

Напомним, Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

Однако российский диктатор Владимир Путин отверг такое перемирие. Вместо этого он предложил 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, которые были начаты еще в 2022 году, причем с того места, на котором они завершились.

Позже Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прекращение огня в Украине должно "дать возможность заключить настоящий мирный договор". В противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.

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