Дедлайн - до конца недели: Мерц пригрозил Путину новыми санкциями

Россию ждут новые санкции, если до конца этой недели не будет прогресса в переговорах с Украиной о прекращении огня. Они, в частности, будут касаться энергетического сектора и финансового рынка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.