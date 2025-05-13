Дедлайн - до конца недели: Мерц пригрозил Путину новыми санкциями
Россию ждут новые санкции, если до конца этой недели не будет прогресса в переговорах с Украиной о прекращении огня. Они, в частности, будут касаться энергетического сектора и финансового рынка.
Как сообщает РБК-Украина, об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
"Мы ждем согласия Путина (на прекращение огня и переговоры в Стамбуле - ред.) и согласны с тем, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим работать вместе на европейском уровне над существенным усилением санкций", - заявил Мерц.
Он отметил, что рассматриваются санкции и против других сфер РФ, таких как энергетический сектор, а также финансовый рынок.
Переговоры в Турции и 30-дневное прекращение огня
Напомним, Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.
Однако российский диктатор Владимир Путин отверг такое перемирие. Вместо этого он предложил 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, которые были начаты еще в 2022 году, причем с того места, на котором они завершились.
Позже Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прекращение огня в Украине должно "дать возможность заключить настоящий мирный договор". В противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.