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Дедлайн - до конца недели: Мерц пригрозил Путину новыми санкциями

Вторник 13 мая 2025 16:25
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Дедлайн - до конца недели: Мерц пригрозил Путину новыми санкциями Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россию ждут новые санкции, если до конца этой недели не будет прогресса в переговорах с Украиной о прекращении огня. Они, в частности, будут касаться энергетического сектора и финансового рынка.

Как сообщает РБК-Украина, об этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Мы ждем согласия Путина (на прекращение огня и переговоры в Стамбуле - ред.) и согласны с тем, что если на этой неделе не будет реального прогресса, мы хотим работать вместе на европейском уровне над существенным усилением санкций", - заявил Мерц.

Он отметил, что рассматриваются санкции и против других сфер РФ, таких как энергетический сектор, а также финансовый рынок.

Переговоры в Турции и 30-дневное прекращение огня

Напомним, Украина объявила, что готова к прекращению огня минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

Однако российский диктатор Владимир Путин отверг такое перемирие. Вместо этого он предложил 15 мая продолжить переговоры в Стамбуле, которые были начаты еще в 2022 году, причем с того места, на котором они завершились.

Позже Турция официально заявила о готовности быть посредником между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к диалогу, однако подчеркнул, что необходимым условием является подтвержденное прекращение огня, которое должно начаться 12 мая.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что прекращение огня в Украине должно "дать возможность заключить настоящий мирный договор". В противном случае Россия столкнется с новыми санкциями.

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