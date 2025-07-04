Дебютанта УПЛ оштрафували на 400 тисяч: чи стартує клуб в УПЛ?

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення оштрафувати футбольний клуб СК "Полтава" на значну суму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram канал BurBuzz.
Дисциплінарні органи асоціації довели, що клуб провів махінації під час проходження атестації для участі в УПЛ.
КДК УАФ встановив, що полтавський колектив подавав неправдиві дані, аби отримати дозвіл для участі в найвищий дивізіон.
"Наслідком цього став фінансовий штраф, який стягнуть з дебютанта елітного дивізіону. Наскільки мені відомо, йдеться про 400 тис. грн. Власне, таким є вердикт КДК УАФ", - розповів Бурбас
Під час атестаційної процедури СК "Полтава" задекларував, що проводитиме домашні поєдинки на стадіоні імені Олексія Бутовського в Полтаві.
Ця інформація викликала обурення у керівництва "Ворскли", яке одразу ж заявило про її неправдивість.
Згодом полтавський клуб вирішив питання з домашньою ареною і тепер проводитиме ігри на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.
Однак, згідно з новою інформацією, проблематика полягає в тому, що новачок УПЛ заявив інфраструктуру, якою не має права користуватися.
Крім того, "Полтава" задекларувала співпрацю з жіночою командою "Атекс", яка, досі має чинний договір із "Чорноморцем".
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