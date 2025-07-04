Дебютанта УПЛ оштрафовали на 400 тысяч: стартует ли клуб в УПЛ?

Новичка УПЛ оштрафовали

Дисциплинарные органы ассоциации доказали, что клуб провел махинации во время прохождения аттестации для участия в УПЛ.

КДК УАФ установил, что полтавский коллектив подавал ложные данные, чтобы получить разрешение для участия в высший дивизион.

"Следствием этого стал финансовый штраф, который взыщут с дебютанта элитного дивизиона. Насколько мне известно, речь идет о 400 тыс. грн. Собственно, таков вердикт КДК УАФ", - рассказал Бурбас

Что произошло?

Во время аттестационной процедуры СК "Полтава" задекларировал, что будет проводить домашние поединки на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве.

Эта информация вызвала возмущение у руководства "Ворсклы", которое сразу же заявило о ее ложности.

Впоследствии полтавский клуб решил вопрос с домашней ареной и теперь будет проводить игры на стадионе "Зирка" в Кропивницком.

Однако, согласно новой информации, проблематика заключается в том, что новичок УПЛ заявил инфраструктуру, которой не имеет права пользоваться.

Кроме того, "Полтава" задекларировала сотрудничество с женской командой "Атекс", которая до сих пор имеет действующий договор с "Черноморцем".

Что известно о СК "Полтава"