Ярмоленко йде. Легенда українського футболу оголосив про завершення кар'єри
Легендарний нападник київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко повідомив, що завершує кар'єру - майбутній сезон стане для нього останнім у футболці столичного гранда і, вочевидь, у ролі гравця національної команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Ярмоленка, сказані YouTube-каналу "Центр футбольних новин".
Що сказав Ярмоленко про завершення кар'єри
35-річний атакувальний гравець нещодавно продовжив угоду з "біло-синіми" на один сезон. Це рішення стало результатом переговорів між футболістом та керівництвом столичного клубу.
"Ми поспілкувалися з головним тренером і президентом. Для мене було важливо почути, що я потрібен як футболіст. Я жодним чином не хочу бути в клубі за попередні заслуги. І коли я почув тренера і президента, то зрозумів, що вони на мене розраховують як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік", - сказав Андрій журналістам.
На питання, чи це останній його контракт, Ярмоленко відповів стверджувально.
"З упевненістю можу сказати, що це мій останній рік як футболіста", - підкреслив Ярмоленко.
Зазначимо, що для вінгера наступний розіграш чемпіонату України матиме особливе значення - він завершить двадцятирічну професійну кар'єру саме там, де й починав свій шлях у великому футболі.
Досягнення та статистика Ярмоленка
Ярмоленко залишає по собі вражаючу спадщину та знакову статистику як на клубному рівні, так і у складі національної збірної.
Так, за київське "Динамо" Андрій провів 393 матчі, забивши 157 голів. Він став рекордсменом клубу за кількістю м'ячів у чемпіонаті України, відзначившись 114 разів у 264 поєдинках.
Його виступи за "біло-синіх" назавжди вписані в історію клубу, де він був справжнім лідером і символом епохи.
Протягом своєї кар'єри Андрій також мав досвід виступів у провідних європейських лігах, захищаючи кольори дортмундської "Борусії" та лондонського "Вест Гема". Також він сезон провів у клубі "Аль-Айн" з ОАЕ.
У національній команді Ярмоленко дебютував 5 вересня 2009 року в матчі проти Андорри (5:0) у відборі до ЧС-2010.
За 16 років у складі збірної він провів 125 матчів і забив 46 голів, що робить його одним із найрезультативніших гравців в історії "синьо-жовтих".
Ярмоленко був учасником чотирьох чемпіонатів Європи: Євро-2012, Євро-2016, Євро-2020 (де забив 2 голи у 5 матчах) та Євро-2024.
Найрезультативнішим для нього став відбір до Євро-2016, коли він відзначився 6 голами у 12 матчах.
Андрій Ярмоленко у складі зібрної України (фото: Getty Images)
Нагадаємо, що "Динамо" стало чемпіоном України сезону 2024/2025, здобувши свій 17-й титул в УПЛ та 30-й загалом в історії клубу. Ключовою фігурою цього тріумфу став саме досвідчений Ярмоленко, який допоміг команді завоювати "золото".
Попри чемпіонський титул, сам вінгер залишився критичним до команди. В інтерв'ю офіційному сайту клубу він оцінив сезон на "5 із 10".
Здобуття чемпіонського титулу автоматично гарантувало київському клубу участь у кваліфікації до Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що кияни проводитимуть матчі єврокубків на "Арені Люблін" у Польщі. Минулого сезону "біло-сині" зіграли тут три зустрічі - проти сербського "Партизана", шотландського "Рейнджерс" та австрійського "Зальцбурга".