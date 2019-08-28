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Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД

Новости » Политика    28.08.2019 - 09:39
Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

По его словам, "нет другой кандидатуры на этот пост"

Олигарх Игорь Коломойский считает, что Арсен Аваков останется на посту министра внутренних дел. Об этом он заявил в интервью "Цензор.Нет".

По его словам, "нет другой кандидатуры на этот пост".

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Во-первых, нет другой кандидатуры на этот пост, а второе - в стране должны быть какие-то стабильные вещи. Я думаю, сохранится и министр финансов (Оксана) Маркарова. Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - сказал Коломойский.

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" заявили, что политсила уже определилась с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины. Кроме этого, депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, есть возможность, что на своих должностях останутся Арсен Аваков и Уляна Супрун.

Отметим, несколько месяцев назад президент Владимир Зеленский ответил на петицию о немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Он тогда отметил, что увольнение главы МВД относится к полномочиям Верховной рады.

Добавим, что чсточники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего замглавы ОП Алексея Гончарука, которые, скорее всего, этот пост и займет.

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Новости Украины КоломойскийАрсен Аваков
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