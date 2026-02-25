Де зняти гроші без світла? У "Дії" з’явилася зручна функція

Як знайти банк у "Дії"

За інформацією сервісу "Дія", мережа Power Banking об’єднує відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв’язком, що дозволяє їм функціонувати навіть у разі тривалої відсутності електроенергії.

"Можливо, ви не знали, але в "Дії" можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час блекаутів", - зазначили у сервісі державних послуг "Дія".

Для полегшення пошуку розробники оновили мапу "Незламності", додавши спеціальний фільтр для банківських установ. Тепер знайти потрібне відділення можна за лічені секунди.

Послуги під час відключень

Завдяки стабільній роботі цих відділень українці можуть знімати готівку, здійснювати важливі платежі та отримувати інші банківські послуги без перешкод.

"Відключення світла - не привід скасовувати важливі платежі чи залишатися без готівки", - наголосили у відомстві.