Где снять деньги без света? В "Дії" появилась удобная функция

В Украине пользователи приложения "Дія" могут быстро найти отделения сети Power Banking, которые работают во время отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис государственных услуг "Дія".
По информации сервиса "Дія", сеть Power Banking объединяет отделения, которые обеспечены генераторами и стабильной связью, что позволяет им функционировать даже в случае длительного отсутствия электроэнергии.
"Возможно, вы не знали, но в "Дії" можно быстро найти ближайший банк, который работает даже во время блэкаутов", - отметили в сервисе государственных услуг "Дія".
Для облегчения поиска разработчики обновили карту "Незламности", добавив специальный фильтр для банковских учреждений. Теперь найти нужное отделение можно за считанные секунды.
Благодаря стабильной работе этих отделений украинцы могут снимать наличные, совершать важные платежи и получать другие банковские услуги без помех.
"Отключение света - не повод отменять важные платежи или оставаться без наличных", - отметили в ведомстве.
Напомним, приложение "Дія" регулярно внедряет новые сервисы для безопасности и удобства украинцев. Недавно стало известно, что сервис начнет предупреждать пользователей о просмотре их персональных данных чиновниками.
Кроме того, Минцифры запустило тестирование новой услуги, которая позволит вернуть средства за заблокированные или потерянные активы. Также изменения коснулись и технических аспектов - "Дія.Підпис" будет работать по-новому, что упростит процесс верификации для пользователей.