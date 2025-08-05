Де знаходиться Лозова і що відомо про атаковане ворогом місто: показуємо на карті

Що відомо про Лозову та чому її атакує ворог

Місто Лозова з довоєнним населенням у 53 126 людей - це одна з найбільших станцій України. Воно розташоване у південній частині Харківської області, є центром однойменного району.

Лозова розташовується біля джерела річки Лозова, яка через 12 км впадає в річку Бритай. До міста примикають села Домаха, Українське та Лісівське.

Через місто проходить регіональний автошлях регіонального значення Р51, а також автошляхи територіального значення Т 2107 та Т 2113. Лозова - це важлива вузлова залізнична станція.

Це друге за чисельністю населення місто в області після Харкова.

Лозова має вигідне географічне розташування - на межі з Дніпропетровською областю, приблизно за 70 км від Павлограда. Місто є важливим транспортним і логістичним вузлом, через який проходять залізничні та автомобільні маршрути, що з’єднують схід, південь та центр України.

З початку повномасштабної агресії Росії Лозова неодноразово потрапляла під ракетні й авіаційні удари. Ворог намагається зруйнувати критичну інфраструктуру міста, зокрема:

залізничну станцію , яка має стратегічне значення для постачання на східний напрямок;

, яка має стратегічне значення для постачання на східний напрямок; промислові об’єкти , зокрема підприємства харчової та машинобудівної галузі;

, зокрема підприємства харчової та машинобудівної галузі; енергетичні об’єкти - Лозова була однією з цілей в період масованих атак по енергосистемі восени-зимою 2022-2023 років.

Крім того, місто відіграє важливу роль в евакуаційній логістиці - через нього пролягають маршрути, якими з небезпечних територій Харківської та Донеччини вивозили мирних жителів.

Карта: Лозова має стратегічне розташування на перетині ключових транспортних шляхів (google.com/maps)

Лозова пережила одну з наймасованіших атак