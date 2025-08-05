Где находится Лозовая и что известно об атакованном врагом городе: показываем на карте

Что известно о Лозовой и почему ее атакует враг

Город Лозовая с довоенным населением в 53 126 человек - это одна из крупнейших станций Украины. Он расположен в южной части Харьковской области, является центром одноименного района.

Лозовая располагается у истоков реки Лозовая, которая через 12 км впадает в реку Бритай. К городу примыкают села Домаха, Украинское и Лесовское.

Через город проходит региональная автодорога регионального значения Р51, а также автодороги территориального значения Т 2107 и Т 2113. Лозовая - это важная узловая железнодорожная станция.

Это второй по численности населения город в области после Харькова.

Лозовая имеет выгодное географическое расположение - на границе с Днепропетровской областью, примерно в 70 км от Павлограда. Город является важным транспортным и логистическим узлом, через который проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие восток, юг и центр Украины.

С начала полномасштабной агрессии России Лозовая неоднократно попадала под ракетные и авиационные удары. Враг пытается разрушить критическую инфраструктуру города, в частности:

железнодорожную станцию , которая имеет стратегическое значение для снабжения на восточное направление;

, которая имеет стратегическое значение для снабжения на восточное направление; промышленные объекты , в частности предприятия пищевой и машиностроительной отрасли;

, в частности предприятия пищевой и машиностроительной отрасли; энергетические объекты - Лозовая была одной из целей в период массированных атак по энергосистеме осенью-зимой 2022-2023 годов.

Кроме того, город играет важную роль в эвакуационной логистике - через него пролегают маршруты, по которым из опасных территорий Харьковской и Донецкой областей вывозили мирных жителей.

Карта: Лозовая имеет стратегическое расположение на пересечении ключевых транспортных путей (google.com/maps)

Лозовая пережила одну из самых массированных атак