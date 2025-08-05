Где находится Лозовая и что известно об атакованном врагом городе: показываем на карте

Лозовая - город на юге Харьковщины, который в ночь на 5 июля стал мишенью обстрелов РФ. Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, он имеет стратегическое значение для логистики и снабжения на восточном направлении.
РБК-Украина в материале рассказывает, что известно об этом городе и показывает на карте.
Город Лозовая с довоенным населением в 53 126 человек - это одна из крупнейших станций Украины. Он расположен в южной части Харьковской области, является центром одноименного района.
Лозовая располагается у истоков реки Лозовая, которая через 12 км впадает в реку Бритай. К городу примыкают села Домаха, Украинское и Лесовское.
Через город проходит региональная автодорога регионального значения Р51, а также автодороги территориального значения Т 2107 и Т 2113. Лозовая - это важная узловая железнодорожная станция.
Это второй по численности населения город в области после Харькова.
Лозовая имеет выгодное географическое расположение - на границе с Днепропетровской областью, примерно в 70 км от Павлограда. Город является важным транспортным и логистическим узлом, через который проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие восток, юг и центр Украины.
С начала полномасштабной агрессии России Лозовая неоднократно попадала под ракетные и авиационные удары. Враг пытается разрушить критическую инфраструктуру города, в частности:
Кроме того, город играет важную роль в эвакуационной логистике - через него пролегают маршруты, по которым из опасных территорий Харьковской и Донецкой областей вывозили мирных жителей.
Напомним, что в ночь на 5 августа 2025 года город Лозовая подвергся крупнейшей российской атаке за все время полномасштабного вторжения.
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, враг направил на город по меньшей мере 33 ударных беспилотника.
Под удар попала гражданская инфраструктура. Пострадала железная дорога - депо, вокзал. Погиб механик-железнодорожник. Еще десять человек получили ранения, среди них двое детей.
В связи с обстрелом некоторые поезда уже следуют объездным маршрутом.
Кроме железнодорожной инфраструктуры в Лозовой повреждены жилые дома, энергетический объект. В городе также вспыхнули пожары.
Прокуроры уже начали досудебное расследование по факту совершения россиянами очередного военного преступления.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку. Он отметил, что российская армия снова охотится на людей и подчеркнул необходимость усиления санкций против РФ и стран, которые помогают ей обходить ограничения.