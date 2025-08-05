ua en ru
Вт, 05 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський відреагував на нічну атаку: РФ вдарила балістикою та майже півсотнею БпЛА

Вівторок 05 серпня 2025 11:01
UA EN RU
Зеленський відреагував на нічну атаку: РФ вдарила балістикою та майже півсотнею БпЛА Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 5 серпня Росія здійснила масовану атаку по Україні з використанням балістичних ракет і майже півсотні безпілотників, більшість із яких - іранські "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави Зеленського.

За словами президента України Володимира Зеленського, сили протиповітряної оборони збили значну кількість дронів, проте були й влучання.

Найбільше постраждала Харківщина - у місті Лозова зафіксовано удари понад 25 дронами-камікадзе по об'єктах цивільної інфраструктури, зокрема залізниці, депо та вокзалу.

Внаслідок атаки загинула одна людина, ще десятеро постраждали, серед них - двоє дітей.

Підрозділи ДСНС працюють на місцях ударів з ночі. Медики надають допомогу всім постраждалим, зазначив президент.

Також під обстріли потрапили Запорізька, Одеська та Сумська області. У селі Біленьке Запорізького району РФ застосувала FPV-дрони — поранення отримали двоє місцевих жителів.

Президент наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та країн, які допомагають обходити обмеження:

"Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними", - наголосив він.

Зеленський подякував міжнародним партнерам, зокрема США, країнам ЄС та країнам "сімки", за підтримку та рішучі кроки в напрямку тиску на агресора.

Удар по Лозовій 5 серпня

У ніч на 5 серпня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Основний удар припав на місто Лозова в Харківській області.

За повідомленням мера Сергія Зеленського, це була наймасованіша атака на місто з початку повномасштабної війни.

Внаслідок удару було пошкоджено залізничний вокзал та інші об’єкти цивільної інфраструктури. Частина мешканців встигла сховатися в укриттях, однак є постраждалі.

Також через обстріл частина потягів курсує з затримками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Удар РФ по залізниці в Лозовій: пошкоджено вокзал, є загиблий і поранені (відео)
Аналітика
Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Холодний душ для президента: як скандал із НАБУ і САП вдарив по Зеленському