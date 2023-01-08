Де не вимикатимуть світло в Україні сьогодні: список регіонів

У неділю, 8 січня, у деяких областях України скасували відключення світла. Але в деяких регіонах планові відключення все ж застосовують.

РБК-Україна розповідає, що відомо на зараз в залежності від регіону.

Суми та область

Як розповів голова Сум Олександр Лисенко, зараз графіки відключень не застосовуються.

"Такий режим збережемо, якщо продовжимо заощаджувати енергоресурси", - додав він.

Львів та область

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, відключень електроенергії у регіоні станом на цю годину не застосовують.

"Але важливо не перевищувати ліміти споживання, які НЕК "Укренерго" довела кожній області, щоб забезпечити баланс в енергосистемі. Якщо станеться перевищення споживання електроенергії, почнуть застосовувати графіки погодинних відключень", - попередив він.

Де подивитися графік відключень

Докладнішу інформацію про відключення у конкретному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії.

А саме: