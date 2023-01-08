Де не вимикатимуть світло в Україні сьогодні: список регіонів
У неділю, 8 січня, у деяких областях України скасували відключення світла. Але в деяких регіонах планові відключення все ж застосовують.
РБК-Україна розповідає, що відомо на зараз в залежності від регіону.
Суми та область
Як розповів голова Сум Олександр Лисенко, зараз графіки відключень не застосовуються.
"Такий режим збережемо, якщо продовжимо заощаджувати енергоресурси", - додав він.
Львів та область
За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, відключень електроенергії у регіоні станом на цю годину не застосовують.
"Але важливо не перевищувати ліміти споживання, які НЕК "Укренерго" довела кожній області, щоб забезпечити баланс в енергосистемі. Якщо станеться перевищення споживання електроенергії, почнуть застосовувати графіки погодинних відключень", - попередив він.
Де подивитися графік відключень
Докладнішу інформацію про відключення у конкретному регіоні читайте на сайті операторів системи розподілу електроенергії.
А саме:
- Київ - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
- Київська область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua
- Харків - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- Одеса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львів - https://loe.lviv.ua/
- Херсон - https://ksoe.com.ua/
- Вінниця - https://voe.com.ua/
- Дніпро - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запоріжжя - https://www.zoe.com.ua/
- Чернігів - https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгород - https://zakarpat.energy/
- Полтава - https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницький - https://hoe.com.ua/
- Луцьк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопіль - https://www.toe.com.ua/
- Кропивницький - https://kiroe.com.ua/
- Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
- Суми - https://www.soe.com.ua/
- Черкаси - http://www.cherkasyoblenergo.com/
- Миколаїв - https://www.energy.mk.ua/
- Чернівці - http://oblenergo.cv.ua/
- Рівне - https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськ - https://www.oe.if.ua/uk
Як повідомлялось, зазвичай вихідні у Києві могли проходити майже без відключень світла, проте у зв'язку з похолоданням енергетики вимушені вдаватися до планових графіків відключень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.