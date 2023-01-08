Где не будут выключать свет в Украине сегодня: список регионов
В воскресенье, 8 января, в некоторых областях Украины отменили отключение света. Но в некоторых регионах плановые отключения все же применяются.
РБК-Украина рассказывает, что известно на сейчас в зависимости от региона.
Сумы и область
Как рассказал глава Сум Александр Лысенко, в настоящее время графики отключений не применяются.
"Такой режим сохраним, если продолжим экономить энергоресурсы", - добавил он.
Львов и область
По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, отключений электроэнергии в регионе по состоянию на сейчас не применяют.
"Но важно не превышать лимиты потребления, которые НЭК "Укрэнерго" доказала каждой области, чтобы обеспечить баланс в энергосистеме. Если произойдет превышение потребления электроэнергии, начнут применять графики почасовых отключений", - предупредил он.
Черновцы и область
В регионе введены плановые отключения света.
"График актуальный по состоянию на 9 утра", - отмечают в "Черновцыоблэнерго".
Винница и область
В "Винницаоблэнерго" опубликовали график отключения электроэнергии на 8 января:
- 1 очередь: 12:00-14:00, 18:00-20:00;
- 2 очередь: 09:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;
- 3 очередь: 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00.
Закарпатье
Графики почасовых отключений действуют и в Закарпатской области.
"Графики составлены согласно лимитам, которые определяет и доказывает всем областям НЭК "Укрэнерго", - отметили в Закарпатьеоблэнерго.
Где посмотреть график отключений
Более подробную информацию об отключении в конкретном регионе читайте на сайте операторов системы распределения электроэнергии.
А именно:
Киев - https://www.dtek-kem.com.ua/ua
Киевская область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua
Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/
Одесса - https://www.dtek-oem.com.ua/ua
Львов - https://loe.lviv.ua/
Херсон - https://ksoe.com.ua/
Винница - https://voe.com.ua/
Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
Запорожье - https://www.zoe.com.ua/
Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/
Ужгород - https://zakarpat.energy/
Полтава - https://www.poe.pl.ua/
Хмельницкий - https://hoe.com.ua/
Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
Тернополь - https://www.toe.com.ua/
Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/
Житомир - https://www.ztoe.com.ua/
Сумы - https://www.soe.com.ua/
Черкассы - http://www.cherkasyoblenergo.com/
Николаев - https://www.energy.mk.ua/
Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/
Ровно - https://www.roe.vsei.ua/
Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/uk
Как сообщалось, обычно выходные в Киеве могли проходить почти без отключений света, однако в связи с похолоданием энергетики вынуждены прибегать к плановым графикам отключений.
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