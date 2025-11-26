ua en ru
Головна » Життя » Гроші

Де вигідніше купувати, а де - орендувати житло: нові розрахунки окупності по містах

Середа 26 листопада 2025 06:40
Де вигідніше купувати, а де - орендувати житло: нові розрахунки окупності по містах Фото: Вибір житла в Україні (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Оренда чи купівля житла - питання, яке постає перед тисячами українців, особливо у великих містах. Аналітика ринку показує, що різниця між цими варіантами може бути суттєвою, а в окремих містах оренда за кілька років дорівнює вартості квартири.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані OLX Нерухомість.

Дніпро, Запоріжжя та Ужгород: де купувати вигідніше

Найшвидше власна квартира окупається у Дніпрі, Запоріжжі та Ужгороді.

  • Дніпро: оренда -10 500 гривень, купівля - 1 125 625 гривень, окупність - 9 років.
  • Запоріжжя: оренда - 5 000 гривень, купівля - 624 153 гривень, окупність - 11 років.
  • Львів: оренда - 18 000 гривень, купівля - 2 270 202 млн гривень, окупність - 11 років.
  • Ужгород: оренда - 18 723 гривень, купівля - 2 486 918 гривень, окупність - 12 років.

Це означає, що у цих містах тривала оренда виходить дорожчою, ніж купівля, а інвестиції у власне житло можуть бути економічно вигіднішими.

Київ, Одеса та Харків: оренда вигідніша довше

У найбільших містах країни ситуація протилежна:

  • Харків: оренда - 5 000 гривень, купівля - 865 490 гривень, окупність - 15 років.
  • Одеса: оренда - 10 000 гривень, купівля - 1 747 628 гривень, окупність - 15 років.
  • Київ: оренда - 16 000 гривень, купівля - 3 197 833 гривень, окупність - 17 років.

Тут вартість квадратного метра значно вища, тому орендувати житло у коротко- та середньостроковій перспективі дешевше, ніж інвестувати одразу у покупку.

Загальна картина: 12-14 років до "рівності"

У середньому по великих містах України оренда дорівнює вартості житла за 12-14 років. Це ключовий орієнтир для тих, хто зважує, що вигідніше у довгостроковій перспективі.

У містах із швидкою окупністю власна квартира може стати вигідною інвестицією. Особливо якщо скористатися державною програмою "єОселя", де кредити видають під 3-7% річних.

Це робить купівлю доступнішою та знижує реальний термін окупності.

Аналітики підсумовують, що ринок нерухомості в Україні залишається дуже різним. Якщо плануєте жити в певному місті понад 12-15 років - купівля може бути вигіднішою. Якщо ж найближчі роки можливі переїзди або змінні життєві обставини - оренда лишається більш гнучким варіантом.

Та у будь-якому випадку цифри показують: рішення варто ухвалювати, враховуючи не лише поточний бюджет, а й довгострокові плани.

Раніше РБК-Україна писало, що українці дедалі частіше орендують житло, і критерії вибору суттєво змінилися через війну. Під час вибору орендарі найперше дивляться на ціну, район, транспорт і інфраструктуру, але вперше серед ключових вимог опинилася безпека - наявність укриття, автономності та відсутність стратегічних об’єктів поруч.

Також ми розповідали, що у листопаді орендні ціни в Україні змінювалися по-різному: Ужгород, Львів та Івано-Франківськ показали зростання, тоді як у Києві та частині східних міст оренда подешевшала. Експерти відзначають зниження попиту на 20-30% та вплив відключень світла: житло без автономного живлення стає менш популярним і часто дешевшає.

