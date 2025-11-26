Где выгоднее покупать, а где - арендовать жилье: новые расчеты окупаемости по городам

Аренда или покупка жилья - вопрос, который встает перед тысячами украинцев, особенно в крупных городах. Аналитика рынка показывает, что разница между этими вариантами может быть существенной, а в отдельных городах аренда за несколько лет равна стоимости квартиры.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Днепр, Запорожье и Ужгород: где покупать выгоднее всего

Быстрее всего собственная квартира окупается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

Днепр: аренда -10 500 гривен, покупка - 1 125 625 гривен, окупаемость - 9 лет.

Запорожье: аренда - 5 000 гривен, покупка - 624 153 гривен, окупаемость - 11 лет.

Львов: аренда - 18 000 гривен, покупка - 2 270 202 млн гривен, окупаемость - 11 лет.

Ужгород: аренда - 18 723 гривен, покупка - 2 486 918 гривен, окупаемость - 12 лет.

Это означает, что в этих городах длительная аренда получается дороже, чем покупка, а инвестиции в собственное жилье могут быть экономически выгоднее.

Киев, Одесса и Харьков: аренда выгоднее дольше

В крупнейших городах страны ситуация противоположная:

Харьков: аренда - 5 000 гривен, покупка - 865 490 гривен, окупаемость - 15 лет.

Одесса: аренда - 10 000 гривен, покупка - 1 747 628 гривен, окупаемость - 15 лет.

Киев: аренда - 16 000 гривен, покупка - 3 197 833 гривен, окупаемость - 17 лет.

Здесь стоимость квадратного метра значительно выше, поэтому арендовать жилье в кратко- и среднесрочной перспективе дешевле, чем инвестировать сразу в покупку.

Общая картина: 12-14 лет до "равенства"

В среднем по крупным городам Украины аренда равна стоимости жилья за 12-14 лет. Это ключевой ориентир для тех, кто взвешивает, что выгоднее в долгосрочной перспективе.

В городах с быстрой окупаемостью собственная квартира может стать выгодной инвестицией. Особенно если воспользоваться государственной программой "еОселя", где кредиты выдают под 3-7% годовых.

Это делает покупку более доступной и снижает реальный срок окупаемости.

Аналитики заключают, что рынок недвижимости в Украине остается очень разным. Если планируете жить в определенном городе более 12-15 лет - покупка может быть выгоднее. Если же ближайшие годы возможны переезды или переменные жизненные обстоятельства - аренда остается более гибким вариантом.

Но в любом случае цифры показывают: решение следует принимать, учитывая не только текущий бюджет, но и долгосрочные планы.