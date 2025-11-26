ua en ru
Где выгоднее покупать, а где - арендовать жилье: новые расчеты окупаемости по городам

Среда 26 ноября 2025 06:40
UA EN RU
Где выгоднее покупать, а где - арендовать жилье: новые расчеты окупаемости по городам Фото: Выбор жилья в Украине (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Аренда или покупка жилья - вопрос, который встает перед тысячами украинцев, особенно в крупных городах. Аналитика рынка показывает, что разница между этими вариантами может быть существенной, а в отдельных городах аренда за несколько лет равна стоимости квартиры.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Днепр, Запорожье и Ужгород: где покупать выгоднее всего

Быстрее всего собственная квартира окупается в Днепре, Запорожье и Ужгороде.

  • Днепр: аренда -10 500 гривен, покупка - 1 125 625 гривен, окупаемость - 9 лет.
  • Запорожье: аренда - 5 000 гривен, покупка - 624 153 гривен, окупаемость - 11 лет.
  • Львов: аренда - 18 000 гривен, покупка - 2 270 202 млн гривен, окупаемость - 11 лет.
  • Ужгород: аренда - 18 723 гривен, покупка - 2 486 918 гривен, окупаемость - 12 лет.

Это означает, что в этих городах длительная аренда получается дороже, чем покупка, а инвестиции в собственное жилье могут быть экономически выгоднее.

Киев, Одесса и Харьков: аренда выгоднее дольше

В крупнейших городах страны ситуация противоположная:

  • Харьков: аренда - 5 000 гривен, покупка - 865 490 гривен, окупаемость - 15 лет.
  • Одесса: аренда - 10 000 гривен, покупка - 1 747 628 гривен, окупаемость - 15 лет.
  • Киев: аренда - 16 000 гривен, покупка - 3 197 833 гривен, окупаемость - 17 лет.

Здесь стоимость квадратного метра значительно выше, поэтому арендовать жилье в кратко- и среднесрочной перспективе дешевле, чем инвестировать сразу в покупку.

Общая картина: 12-14 лет до "равенства"

В среднем по крупным городам Украины аренда равна стоимости жилья за 12-14 лет. Это ключевой ориентир для тех, кто взвешивает, что выгоднее в долгосрочной перспективе.

В городах с быстрой окупаемостью собственная квартира может стать выгодной инвестицией. Особенно если воспользоваться государственной программой "еОселя", где кредиты выдают под 3-7% годовых.

Это делает покупку более доступной и снижает реальный срок окупаемости.

Аналитики заключают, что рынок недвижимости в Украине остается очень разным. Если планируете жить в определенном городе более 12-15 лет - покупка может быть выгоднее. Если же ближайшие годы возможны переезды или переменные жизненные обстоятельства - аренда остается более гибким вариантом.

Но в любом случае цифры показывают: решение следует принимать, учитывая не только текущий бюджет, но и долгосрочные планы.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы все чаще арендуют жилье, и критерии выбора существенно изменились из-за войны. При выборе арендаторы в первую очередь смотрят на цену, район, транспорт и инфраструктуру, но впервые среди ключевых требований оказалась безопасность - наличие укрытия, автономности и отсутствие стратегических объектов рядом.

Также мы рассказывали, что в ноябре арендные цены в Украине менялись по-разному: Ужгород, Львов и Ивано-Франковск показали рост, тогда как в Киеве и части восточных городов аренда подешевела. Эксперты отмечают снижение спроса на 20-30% и влияние отключений света: жилье без автономного питания становится менее популярным и часто дешевеет.

