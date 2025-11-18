Бомбосховище важливіше за ремонт: на що звертають увагу українці при оренді житла

Українці все частіше переїжджають і змінюють житло, а критерії вибору орендованої нерухомості змінюються разом із умовами життя у воєнний час.

Що впливає на рішення орендувати житло, які виклики виникають у процесі пошуку та на що звертають увагу власники восени 2025 року, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

За даними дослідження, попит на оренду в Україні залишається високим, а критерії вибору зміщуються в бік безпеки та автономності. Війна, переселення та зміна умов життя формують нові потреби на ринку та впливають на очікування як орендарів, так і орендодавців.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку листопада ціни на оренду квартир в Україні змінилися нерівномірно - Ужгород та Львів стали найдорожчими, тоді як у Києві оренда подешевшала. Попит на житло впав на 20-30% через сезонність та відтік молоді, а відключення світла знизили інтерес до квартир без автономного живлення. До кінця року експерти прогнозують коливання цін у межах 5% і можливе здешевлення житла у будинках без генераторів.

Також ми писали, що ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні за чотири роки суттєво змінювалися - після різкого подорожчання на Заході у 2022 році та падіння на Сході ринок поступово стабілізувався. З 2024 року в більшості міст фіксують помірне зростання.