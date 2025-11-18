Бомбосховище важливіше за ремонт: на що звертають увагу українці при оренді житла
Українці все частіше переїжджають і змінюють житло, а критерії вибору орендованої нерухомості змінюються разом із умовами життя у воєнний час.
Що впливає на рішення орендувати житло, які виклики виникають у процесі пошуку та на що звертають увагу власники восени 2025 року, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.
Що спонукає українців орендувати житло
За даними опитування, 40% українців планують орендувати житло найближчими місяцями, 37% уже орендують, а ще 8% перебувають на етапі оформлення.
Основні причини:
- необхідність окремого житла - головний мотив для 51% респондентів (+13% за рік);
- покращення умов проживання - 37% (+12%);
- переїзд через роботу або подорожі - 21% (+4%);
- потреби, пов’язані з війною - 26% (-3%);
- інтерес до ринку на майбутнє - 16% (+3%).
Як українці оцінюють вартість оренди
Переважна більшість шукачів - 75% (+8%) - орієнтуються на схожі оголошення на платформах.
Також:
- 35% радяться із близькими;
- 33% вивчають аналітику на сайтах
- 25% користуються онлайн-калькуляторами (+8%);
- 11% покладаються на думку рієлторів.
Де українці шукають житло та на що звертають увагу
Лідером залишаються сайти оголошень - їх обирають 82% опитаних. Менше людей звертаються до знайомих, соцмереж чи рієлторів.
Під час пошуку житла орендарі найчастіше враховують:
- ціну - 84%;
- зручність району - 71%;
- кількість кімнат - 68%;
- доступність до транспорту й роботи - 67%;
- інфраструктуру поблизу - 62%.
Водночас у топ-критерії вперше увійшли фактори безпеки:
- наявність бомбосховища, автономності, додаткових джерел живлення - понад 50%;
- відсутність стратегічних об’єктів поблизу - 62%.
З якими викликами стикаються орендарі
Головні труднощі для орендарів восени 2025 року:
- високі ціни - 89% (+6%);
- висока конкуренція - 75% (+4%).
Також орендарі повідомляють про дискримінацію. Найчастіше відмовляють:
- людям з тваринами;
- ВПО;
- військовослужбовцям;
- людям з інвалідністю.
Найбільше зріс показник відмов для родин із малими дітьми - на 14% за рік.
Що, на думку орендарів, важливо для власників житла
Орендодавці, як вважають шукачі, звертають увагу на:
- наявність тварин - 88%;
- наявність малих дітей - 87%;
- кількість мешканців - 83%;
- поведінку та зовнішній вигляд - 82%;
- платоспроможність - 80%;
- сімейний стан - 78%;
- шкідливі звички - 77%.
Також орендодавці можуть зважати на регіон походження (71%), статус ВПО (61%) та навіть мову спілкування (42%).
Що кажуть самі орендодавці
За окремим опитуванням OLX Нерухомість у червні 2025 року:
- 60% власників передусім оцінюють платоспроможність орендаря;
- 59% звертають увагу на тварин;
- політичні погляди важливі лише для 7%,
- мова спілкування - для 3%.
За даними дослідження, попит на оренду в Україні залишається високим, а критерії вибору зміщуються в бік безпеки та автономності. Війна, переселення та зміна умов життя формують нові потреби на ринку та впливають на очікування як орендарів, так і орендодавців.
Раніше РБК-Україна писало, що на початку листопада ціни на оренду квартир в Україні змінилися нерівномірно - Ужгород та Львів стали найдорожчими, тоді як у Києві оренда подешевшала. Попит на житло впав на 20-30% через сезонність та відтік молоді, а відключення світла знизили інтерес до квартир без автономного живлення. До кінця року експерти прогнозують коливання цін у межах 5% і можливе здешевлення житла у будинках без генераторів.
Також ми писали, що ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні за чотири роки суттєво змінювалися - після різкого подорожчання на Заході у 2022 році та падіння на Сході ринок поступово стабілізувався. З 2024 року в більшості міст фіксують помірне зростання.