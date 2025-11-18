ua en ru
Бомбосховище важливіше за ремонт: на що звертають увагу українці при оренді житла

Вівторок 18 листопада 2025 06:40
UA EN RU
Бомбосховище важливіше за ремонт: на що звертають увагу українці при оренді житла Фото: Оренда квартири (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці все частіше переїжджають і змінюють житло, а критерії вибору орендованої нерухомості змінюються разом із умовами життя у воєнний час.

Що впливає на рішення орендувати житло, які виклики виникають у процесі пошуку та на що звертають увагу власники восени 2025 року, розповідає РБК-Україна із посиланням на дані дослідження OLX Нерухомість.

Що спонукає українців орендувати житло

За даними опитування, 40% українців планують орендувати житло найближчими місяцями, 37% уже орендують, а ще 8% перебувають на етапі оформлення.

Основні причини:

  • необхідність окремого житла - головний мотив для 51% респондентів (+13% за рік);
  • покращення умов проживання - 37% (+12%);
  • переїзд через роботу або подорожі - 21% (+4%);
  • потреби, пов’язані з війною - 26% (-3%);
  • інтерес до ринку на майбутнє - 16% (+3%).

Як українці оцінюють вартість оренди

Переважна більшість шукачів - 75% (+8%) - орієнтуються на схожі оголошення на платформах.

Також:

  • 35% радяться із близькими;
  • 33% вивчають аналітику на сайтах
  • 25% користуються онлайн-калькуляторами (+8%);
  • 11% покладаються на думку рієлторів.

Де українці шукають житло та на що звертають увагу

Лідером залишаються сайти оголошень - їх обирають 82% опитаних. Менше людей звертаються до знайомих, соцмереж чи рієлторів.

Під час пошуку житла орендарі найчастіше враховують:

  • ціну - 84%;
  • зручність району - 71%;
  • кількість кімнат - 68%;
  • доступність до транспорту й роботи - 67%;
  • інфраструктуру поблизу - 62%.

Водночас у топ-критерії вперше увійшли фактори безпеки:

  • наявність бомбосховища, автономності, додаткових джерел живлення - понад 50%;
  • відсутність стратегічних об’єктів поблизу - 62%.

З якими викликами стикаються орендарі

Головні труднощі для орендарів восени 2025 року:

  • високі ціни - 89% (+6%);
  • висока конкуренція - 75% (+4%).

Також орендарі повідомляють про дискримінацію. Найчастіше відмовляють:

  • людям з тваринами;
  • ВПО;
  • військовослужбовцям;
  • людям з інвалідністю.

Найбільше зріс показник відмов для родин із малими дітьми - на 14% за рік.

Що, на думку орендарів, важливо для власників житла

Орендодавці, як вважають шукачі, звертають увагу на:

  • наявність тварин - 88%;
  • наявність малих дітей - 87%;
  • кількість мешканців - 83%;
  • поведінку та зовнішній вигляд - 82%;
  • платоспроможність - 80%;
  • сімейний стан - 78%;
  • шкідливі звички - 77%.

Також орендодавці можуть зважати на регіон походження (71%), статус ВПО (61%) та навіть мову спілкування (42%).

Що кажуть самі орендодавці

За окремим опитуванням OLX Нерухомість у червні 2025 року:

  • 60% власників передусім оцінюють платоспроможність орендаря;
  • 59% звертають увагу на тварин;
  • політичні погляди важливі лише для 7%,
  • мова спілкування - для 3%.

За даними дослідження, попит на оренду в Україні залишається високим, а критерії вибору зміщуються в бік безпеки та автономності. Війна, переселення та зміна умов життя формують нові потреби на ринку та впливають на очікування як орендарів, так і орендодавців.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку листопада ціни на оренду квартир в Україні змінилися нерівномірно - Ужгород та Львів стали найдорожчими, тоді як у Києві оренда подешевшала. Попит на житло впав на 20-30% через сезонність та відтік молоді, а відключення світла знизили інтерес до квартир без автономного живлення. До кінця року експерти прогнозують коливання цін у межах 5% і можливе здешевлення житла у будинках без генераторів.

Також ми писали, що ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні за чотири роки суттєво змінювалися - після різкого подорожчання на Заході у 2022 році та падіння на Сході ринок поступово стабілізувався. З 2024 року в більшості міст фіксують помірне зростання.

