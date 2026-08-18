Де вигідніше купити валюту сьогодні: курс валют у банках та обмінниках на 18 серпня

На ранок 18 серпня курс долара у банках та обмінниках залишається поблизу позначки 45 гривень, тоді як євро продовжує поступово дорожчати. У більшості великих банків зміни незначні, однак різниця між курсами купівлі та продажу залишається відчутною.

Які цінники сьогодні встановили ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ та Monobank та де найвигідніше обміняти валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

В обмінниках долар продають у середньому по 44,90 грн, євро – по 52,00 грн.

Найдешевший долар серед великих банків пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,82 грн.

Найнижчий курс продажу євро серед великих банків також пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,03 грн.

Найвигідніше продати долар сьогодні можна в ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Найвищий курс купівлі євро встановив Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,75 грн.

За 1000 доларів у банках доведеться заплатити від 44 820 до 45 200 грн залежно від установи.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 18 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,90 (без змін) грн для продажу та 44,80 (без змін) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,00 (+5 коп.) грн, а купують – по 51,80 (+5 коп.) грн.

Фото: курс валют в обмінниках 18 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,99 (+9 коп.) грн, а для карток курс становить 45,04 (+20 коп.) грн. Євро у відділеннях можна купити по 52,15 (+5 коп.) грн, а для карток – по 52,35 (+27 коп.) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,82 (-8 коп.) грн, а для карток – по 45,15 (без змін) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,03 (-2 коп.) грн, а для карток – по 52,45 (+10 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,20 (+10 коп.) грн, а за комерційним курсом – по 45,00 (+10 коп.) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,40 (+40 коп.) грн.

Monobank продає долари по 45,03 (+20 коп.) грн, а євро – по 52,30 (+24 коп.) грн.

Фото: курс валют у банках 18 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед великих банків сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,82 грн.

Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 44,99 грн, ПУМБ за комерційним курсом – 45,00 грн та Monobank – 45,03 грн.

Найдорожче американську валюту продає ПУМБ у відділеннях – 45,20 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,03 грн. Далі йдуть ПриватБанк у відділеннях – 52,15 грн, Monobank – 52,30 грн, ПриватБанк для карток – 52,35 грн та ПУМБ – 52,40 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,70 грн.

Далі йде Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,65 грн, Monobank – 44,63 грн, ПУМБ у відділеннях – 44,60 грн, Ощадбанк для карток – 44,60 грн, ПриватБанк для карток – 44,54 грн, а у відділеннях ПриватБанку – 44,39 грн.

Євро найвигідніше продавати в Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 51,75 грн. Далі йдуть ПУМБ – 51,70 грн, Ощадбанк для карток – 51,65 грн, Monobank – 51,60 грн, ПриватБанк для карток – 51,54 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 51,15 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні