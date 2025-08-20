Де українці зберігають свої гроші: свіжий рейтинг банків

В Україні на 1 липня 2025 року працювало 60 банків, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 302,5 млрд гривень. З початку року сума зросла на 7,1% (86,0 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку - 476,3 млрд гривень та Ощадбанку - 219,2 млрд гривень

Банківський сектор

На початок липня 2025 року в Україні працювало 60 банків. Облікова чисельність штатних працівників загалом становить 96,4 тисяч осіб. У ПриватБанку працюють 18,9 тисяч осіб.

Зарплати у фінансовому секторі одні з найвищих - 50 тисяч гривень у першому кварталі 2025 року при середній по Україні в 23,5 тисяч гривень.

Державних банків всього сім. Через більш швидке зростання чистих активів приватних та іноземних банків частка державних банків скоротилася на 1,2 в. п. п. у річному обчисленні до 52,2%. Їхня частка в коштах населення впала на 1,5 п. п. за рік до 62,7%.

Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 4 934 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 77. Найбільша кількість відділень в Ощадбанку - 1147. ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 102 відділення.