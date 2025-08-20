ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Де українці зберігають свої гроші: свіжий рейтинг банків

Україна, Середа 20 серпня 2025 09:12
UA EN RU
Де українці зберігають свої гроші: свіжий рейтинг банків Фото: у двох держбанках найбільше грошей українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні на 1 липня 2025 року працювало 60 банків, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 302,5 млрд гривень. З початку року сума зросла на 7,1% (86,0 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку - 476,3 млрд гривень та Ощадбанку - 219,2 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк - 90,5 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 74,0 млрд гривень, приватний ПУМБ - 59,6 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк - 51,7 млрд гривень.

Де українці зберігають свої гроші: свіжий рейтинг банків

Банківський сектор

На початок липня 2025 року в Україні працювало 60 банків. Облікова чисельність штатних працівників загалом становить 96,4 тисяч осіб. У ПриватБанку працюють 18,9 тисяч осіб.

Зарплати у фінансовому секторі одні з найвищих - 50 тисяч гривень у першому кварталі 2025 року при середній по Україні в 23,5 тисяч гривень.

Державних банків всього сім. Через більш швидке зростання чистих активів приватних та іноземних банків частка державних банків скоротилася на 1,2 в. п. п. у річному обчисленні до 52,2%. Їхня частка в коштах населення впала на 1,5 п. п. за рік до 62,7%.

Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 4 934 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 77. Найбільша кількість відділень в Ощадбанку - 1147. ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 102 відділення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Банки Національний банк України
Новини
У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
Аналітика
Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні