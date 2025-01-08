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Де українці зберігають гроші: рейтинг банків

Україна, Середа 08 січня 2025 12:08
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Де українці зберігають гроші: рейтинг банків Фото: найбільше грошей громадян у державних банках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні на 1 грудня 2024 року працювало 62 банки, в яких фізичні особи тримали 1 трлн 189 млрд гривень. З них кошти до запитання - 775,8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку - 430,0 млрд гривень та Ощадбанку - 203,8 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк - 77,2 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 68,4 млрд гривень, приватний ПУМБ - 53,9 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) - 46,9 млрд гривень.

Де українці зберігають гроші: рейтинг банків

Банківський сектор

На початок грудня 2024 року в Україні, як і раніше, працювало 62 банки. Державних банків всього сім. У третьому кварталі частка чистих активів збереглася на рівні 53,3%, а в коштах населення дещо зменшилася (на 0,7 в. п.), до 63,4%, насамперед через більш активне залучення коштів приватними та іноземними банками.

Національний банк України в грудні ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 0,5 п.п. до 13,5% річних. У НБУ очікують, що це може призвести до підвищення депозитних ставок банків.

У грудні в Україні збанкрутував перший банк з початку року - "Комінвестбанк". Частка банку на ринку становила 0,04% усіх активів платоспроможних банків. Однак станом на 1 жовтня банк мав 38 відділень.

За даними НБУ, рейтинг за прибутком очолюють два державні банки - ПриватБанк та Ощадбанк.

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5053 діючих структурних підрозділів банків. Від початку року їхня кількість скоротилася на 85. Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку - 1163. Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1113 відділень.

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