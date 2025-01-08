Які банки в Україні найприбутковіші: рейтинг від НБУ

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 0,4% більше, ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний ПриватБанк, який заробив 56,314 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (12,861 млрд гривень), на третьому - банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 6,952 млрд гривень.

Далі йдуть державний Укрексімбанк - 6,029 млрд гривень і банк іноземної банківської групи Кред Агріколь Банк - 5,925 млрд гривень.

За даними НБУ, 51 із 62 банків отримали прибуток на суму 131,473 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 388 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, у 2023 році податок на прибуток банків збільшили з 18% до 50%. Передбачалося, що у 2024 році банки платитимуть податок на рівні 25%. Однак Верховна Рада ухвалила закон про підвищення ставки знову до 50%. Цей податок буде сплачено банками вже у 2025 році за результатами роботи у 2024 році.