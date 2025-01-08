Где украинцы хранят деньги: рейтинг банков

В Украине на 1 декабря 2024 года работало 62 банка, в которых физические лица держали 1 трлн 189 млрд гривен. Из них средства до востребования - 775,8 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 430,0 млрд гривен и Ощадбанке - 203,8 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 77,2 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 68,4 млрд гривен, частный ПУМБ - 53,9 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 46,9 млрд гривен.

Банковский сектор

На начало декабря 2024 года в Украине, как и ранее, работало 62 банка. Государственных банков всего семь. В третьем квартал чистых активов сохранилась на уровне 53,3%, а в средствах населения несколько уменьшилась (на 0,7 п. п.), до 63,4%, прежде всего из-за более активного привлечения средств частными и иностранными банками.

Национальный банк Украины в декабре принял решение повысить учетную ставку на 0,5 п.п. до 13,5% годовых. В НБУ ожидают, что это может привести к повышению депозитных ставок банков.

В декабре в Украине обанкротился первый банк с начала года - "Коминвестбанк". Доля банка на рынке составила 0,04% всех активов платежеспособных банков. Однако по состоянию на 1 октября банк имел 38 отделений.

По данным НБУ, рейтинг по прибыли возглавляют два государственных банка - ПриватБанк и Ощадбанк.

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине насчитывалось 5053 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 85. Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1163. Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1113 отделений.