З початку року в Україні закрили 85 відділень: рейтинг банків

Станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося 5053 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 85.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Крім того, 874 відділення банків перебувають у статусі "тимчасово призупинених". Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 163. Крім того, роботу 614 відділень банку тимчасово призупинено. Державний ПриватБанк знаходиться на другому місці – 1 113 відділень. Ще 70 тимчасово припинено. Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (330), приватний ПУМБ (223) та банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (220). Станом 1 жовтня в Україні працювало 62 банки. Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.