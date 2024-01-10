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Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року

Україна, Середа 10 січня 2024 09:51
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Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року Фото: Пенсії українці найчастіше отримають в ПриватБанку та Ощадбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 січня 2024 року становила 8,383 млн осіб. Інші 2,134 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними ПФУ, частка ПриватБанку становить 56,1%. У цьому держбанку одержують гроші 4,701 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (33,9%, пенсії одержують 2,840 млн осіб).

У банку іноземних банківських груп Райффайзен Банк пенсії отримують 314,4 тисячі осіб (3,7%). В інших банках отримують виплати 527,7 тисячі осіб (6,3%).

Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень-грудень 2023 року становила 551,2 млрд гривень, що на 20,6% більше, ніж у 2022 році (457,0 млрд гривень).

Де українці отримують пенсії: рейтинг банків на початок 2024 року

Виплата пенсій за 2023 рік

Нагадаємо, видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.

Середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Річна інфляція становила 26,6%.

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банки пенсії в Україні
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