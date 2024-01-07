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Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли виплати пенсій за рік

Україна, Неділя 07 січня 2024 13:06
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Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли виплати пенсій за рік Фото: видатки на пенсії у 2023 році зросли на 100 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Видатки Пенсійного фонду України на виплати пенсій у 2023 році становили 672,0 млрд гривень. Це на 17,1% (або на 97,8 млрд гривень) більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За оперативними даними, загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані виплати у 2023 році склала 746,3 млрд гривень, що на 156,2 млрд гривень більше 2023 року.

Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли виплати пенсій за рік

До бюджету ПФУ з усіх джерел фінансування надійшло 777,3 млрд гривень, що на 156,9 млрд гривень більше у порівнянні з 2022 роком.

Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли виплати пенсій за рік

Доходи розподілялися наступним чином:

  • власні доходи 489,0 млрд гривень, (з яких 24,2 млрд гривень надходження за рахунок коштів державного бюджету України єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб, покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску);
  • кошти держбюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів ПФУ 249,4 млрд гривень (загальна сума асигнувань з держбюджету за відповідною бюджетною програмою за 12 місяців становить 273,6 млрд гривень);
  • кошти на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі 35,5 млрд гривень.

Плюс 100 млрд гривень: ПФУ показав, як зросли виплати пенсій за рік

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні за 9 місяців 2023 року зріс на 727,74 грн або на 15,7% до 5 350,33 грн. При цьому інфляція становила 3,0%.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Річна інфляція становила 26,6%.

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