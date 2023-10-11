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Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня

Україна, Середа 11 жовтня 2023 09:51
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Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня Фото: пенсії в Україні зросли на 15,7% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсії та кількість пенсіонерів на 1 жовтня 2023 року. Середній розмір пенсії за 9 місяців зріс на 727,74 гривень або на 15,7% до 5 350,33 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

За даними ПФУ, кількість пенсіонерів за останні дев'ять місяців скоротилася на 147 953 особи до 10 539 968.

При цьому інфляція в Україні з початку 2023 року становила 3,0%.

Підвищення пенсій у 2023 році

Нагадаємо, в Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Розміри збільшення пенсії могли бути не менше ніж 100 і не більше 1500 гривень.

За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

За 2022 рік середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні або на 15,8% до 4 622,59 гривень. Річна інфляція становила 26,6%.

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