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Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на начало 2024 года

Украина, Среда 10 января 2024 09:51
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Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на начало 2024 года Фото: Пенсии украинцы чаще всего получат в ПриватБанке и Ощадбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2024 составила 8,383 млн человек. Остальные 2,134 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ) .

По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 56,1%. В этом госбанке получают деньги 4,701 млн человек. На втором месте государственный Ощадбанк (33,9%, пенсии получают 2,840 млн человек).

В банке иностранных банковских групп Райффайзен Банк пенсии получают 314,4 тысячи человек (3,7%). В других банках получают выплаты 527,7 тысячи человек (6,3%).

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на начало 2024 года

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-декабрь 2023 составила 551,2 млрд гривен, что на 20,6% больше, чем в 2022 году (457,0 млрд гривен).

Где украинцы получают пенсии: рейтинг банков на начало 2024 года

Выплата пенсий за 2023 год

Напомним, расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд. гривен) больше, чем в 2022 году.

Средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн. При этом инфляция составила 3,0%.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн. или на 15,8% до 4 622,59 грн. Годовая инфляция составила 26,6%.

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