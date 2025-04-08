Де в Україні сьогодні чекати мокрий сніг: прогноз синоптиків на 8 квітня

Сніг в Україні

З вихідних в Україні значно впала температура. Разом із похолоданням в Україну прийшли заморозки. Крім того, в Україні 6 квітня випав сніг.

Кадри незвичного явища як для другого місяця весни, викладали жителі різних регіонів країни. Зокрема, сніг випав на Волині, у Львові, у Тернополі, Одесі, а пізніше дійшов і до Києва та області.

Зазначимо, що в Україні протягом тижня утримуватиметься холодна погода. Потепління в Україні можна очікувати тільки з 13 квітня.

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