Где в Украине сегодня ждать мокрый снег: прогноз синоптиков на 8 апреля

Снег в Украине

С выходных в Украине значительно упала температура. Вместе с похолоданием в Украину пришли замррозки. Кроме того, в Украине 6 апреля выпал снег.

Кадры необычного явления как для второго месяца весны, выкладывали жители разных регионов страны. В частности, снег выпал на Волыни, во Львове, в Тернополе, Одессе, а позже дошел и до Киева и области.

Отметим, что в Украине в течение недели будет удерживаться холодная погода. Потепление в Украине можно ожидать только с 13 апреля.

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