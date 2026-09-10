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Де в Україні найвищі зарплати: названо області з максимальними доходами

09:19 10.09.2026 Чт
3 хв
Один і той же спеціаліст може отримувати різну зарплату, залежно від регіону
aimg Тетяна Веремєєва
Де в Україні найвищі зарплати: названо області з максимальними доходами Фото: Найбільше відрізняються зарплати у будівництві у різних регіонах (facebook.com/luckyland.dim)
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В Україні одна й та сама професія може приносити працівнику суттєво різний дохід залежно від області. Найбільші розриви в оплаті праці зафіксували у будівельній сфері.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Робота.

Де зарплати відрізняються найбільше

Найбільші регіональні розриви зафіксували у сфері "Будівництво / облицювальні роботи".

Фасадник - найбільша різниця серед усіх проаналізованих професій:

  • Закарпатська область - 115 000 гривень;
  • Миколаївська область - 45 000 гривень;
  • різниця - 70 000 гривень, або 155,6%.

Для маляра на будівництві медіанна зарплата у Львівській області становить 94 250 гривень, тоді як у Чернівецькій - 45 750 гривень. Розрив - 48 500 гривень, або 106%.

У плиточників максимальну медіанну зарплату зафіксували у Київській області - 107 500 гривень, а мінімальну - у Полтавській, 52 500 гривень. Різниця становить 55 000 гривень, або 104,8%.

Для мулярів найбільша медіанна зарплата у Львівській області - 115 000 гривень, найменша у Житомирській - 57 500 гривень. Розрив - 57 500 гривень, або 100%.

У штукатурів у Києві медіанна зарплата становить 100 000 гривень, а в Запорізькій області - 50 000 гривень. Різниця також сягає 100%, або 50 000 гривень.

Великі розриви є не лише у будівництві

Серед інших професій суттєва різниця в оплаті праці спостерігається для операторів чату. В Івано-Франківській області медіанна зарплата становить 95 000 гривень, тоді як у Запорізькій - 50 000 гривень. Різниця - 45 000 гривень, або 90%.

Для далекобійників найбільша медіанна зарплата - у Хмельницькій області, 87 500 гривень, а найменша - у Сумській, 50 000 гривень. Розрив становить 37 500 гривень, або 75%.

Медіанна зарплата стоматолога у Кіровоградській області становить 95 000 гривень, а у Житомирській - 57 500 гривень. Різниця - 37 500 гривень, або 65,2%.

Для електрика на будівництві показники становлять:

  • Сумська область - 72 500 гривень;
  • Чернівецька область - 45 000 гривень;
  • різниця - 27 500 гривень, або 61,1%.

У керівника відділу продажів медіанна зарплата у Вінницькій області становить 110 000 гривень, а в Житомирській - 68 750 гривень. Розрив - 41 250 гривень, або 60%.

Для рихтувальника на СТО у Києві медіанна зарплата становить 90 000 гривень, тоді як у Харківській області - 57 500 гривень. Різниця сягає 56,5%.

У будівельника у Львівській області медіанна зарплата становить 70 000 гривень, а в Запорізькій - 45 000 гривень. Розрив - 25 000 гривень, або 55,6%.

Для електрика на виробництві показник у Кіровоградській області становить 79 702 гривні, а в Миколаївській - 52 500 гривень. Різниця - 27 202 гривні, або 51,8%.

Де зарплати відрізняються на 40%

Ще для трьох професій різниця між регіонами становить 40%, або 20 000 гривень:

  • виконроб - 70 000 гривень у Вінницькій області проти 50 000 у Сумській;
  • сантехнік - 70 000 гривень у Чернігівській області проти 50 000 у Миколаївській;
  • автомаляр - 70 000 гривень у Києві проти 50 000 у Чернігівській області.

Для машиніста екскаватора медіанна зарплата у Рівненській області становить 65 000 гривень, а в Тернопільській - 50 000 гривень. Різниця - 30%.

У монтажника на виробництві на Закарпатті медіанна зарплата становить 64 500 гривень, а в Рівненській області - 51 250 гривень. Розрив - 13 250 гривень, або 25,9%.

Автоелектрику на Закарпатті платять у середньому 70 000 гривень, а в Черкаській області - 56 250 гривень. Різниця становить 13 750 гривень, або 24,4%.

У тракториста медіанна зарплата в Івано-Франківській області становить 60 000 гривень, а в Житомирській - 50 000 гривень. Розрив - 20%.

Для яких професій різниця найменша

Найменші розриви серед наведених OLX Робота даних зафіксувала для окремих виробничих і технічних спеціальностей.

Медіанна зарплата механіка на виробництві у Волинській області становить 80 000 гривень, а в Закарпатській - 72 500 гривень. Різниця - 7 500 гривень, або 10,3%.

Для зварювальника на будівництві в Івано-Франківській області медіанна зарплата становить 65 000 гривень, а в Києві - 60 000 гривень. Розрив - 5 000 гривень, або 8,3%.

Чому зарплати так відрізняються

За даними OLX Робота, найбільші зарплатні розриви переважно спостерігаються між областями заходу і сходу України. На це здебільшого впливають фактор безпеки та ситуація на ринку праці конкретного регіону, зокрема попит на певних спеціалістів.

Водночас є винятки. Наприклад, у Сумській області електрику на будівництві платять на 61,1% більше, ніж у Чернівецькій.

Раніше РБК-Україна розповідало, що український ринок праці відчуває гострий дефіцит кадрів, зокрема через мобілізацію та міграцію. Водночас будівельна галузь залишається однією з перспективних сфер через майбутню відбудову України, що підтримує попит на фахівців і сприяє зростанню зарплат.

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