Людей треба буде ще більше. Як виїзд біженців вдарив по ринку праці в Україні

Український ринок праці вже відчуває наслідки масового виїзду громадян за кордон. У багатьох сферах не вистачає фахівців, а після завершення війни проблема може стати ще гострішою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експерт з міграції, старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, кандидат економічних наук Олексій Позняк .

В Україні вже не вистачає працівників

За словами експерта, нині Україна має дефіцит робочої сили порівняно з довоєнним періодом. Передусім це пов'язано з нестачею спеціалістів у багатьох сферах через те, що значна кількість українців залишається за кордоном.

Водночас після завершення війни потреба в працівниках може зрости ще більше.

"Дуже сподіваюся, що в процесі нашого повоєнного відродження обіцяні країнами-партнерами інвестиції таки будуть. Тоді буде ще сильніше збільшення потреби в робочій силі, ми будемо потребувати ще більше людей", - зазначив Позняк.

Таким чином, проблема нестачі працівників може посилитися саме тоді, коли Україна почне активно відновлювати економіку.

Чим довше війна, тим менше людей можуть повернутися

На думку експерта, тривалість війни безпосередньо впливає на рішення українців щодо повернення з-за кордону.

"Чим довше триватиме війна, тим менша частка наших громадян вирішить повертатися", - сказав Позняк.

Це означатиме подальше погіршення демографічної ситуації та збереження проблем із нестачею робочої сили.

Водночас експерт назвав три основні напрямки, які можуть допомогти Україні компенсувати дефіцит працівників:

підвищувати продуктивність праці ;

; залучати до ринку праці громадян, які зараз з різних причин не працюють ;

; залучати трудових мігрантів.

За словами Позняка, саме поєднання цих напрямків може стати відповіддю на майбутні виклики українського ринку праці.