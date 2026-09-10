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Где в Украине самые высокие зарплаты: названы области с максимальными доходами

09:19 10.09.2026 Чт
4 мин
Один и тот же специалист может получать разную зарплату в зависимости от региона
aimg Татьяна Веремеева
Где в Украине самые высокие зарплаты: названы области с максимальными доходами Фото: Больше всего отличаются зарплаты в строительстве в разных регионах (facebook.com/luckyland.dim)
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В Украине одна и та же профессия может приносить работнику существенно разный доход в зависимости от области. Самые большие разрывы в оплате труда зафиксировали в строительной сфере.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Где зарплаты отличаются больше всего

Крупнейшие региональные разрывы зафиксировали в сфере " Строительство/облицовочные работы".

Фасадник - самая большая разница среди всех проанализированных профессий:

  • Закарпатская область - 115 000 гривен;
  • Николаевская область - 45 000 гривен;
  • разница – 70 000 гривен, или 155,6%.

Для маляра на строительстве медиа зарплата во Львовской области составляет 94 250 гривен, тогда как в Черновицкой - 45 750 гривен. Разрыв - 48 500 гривен, или 106%.

У плиточников максимальную медианную зарплату зафиксировали в Киевской области - 107 500 гривен, а минимальную - в Полтавской - 52 500 гривен. Разница составляет 55 000 гривен, или 104,8%.

Для каменщиков самая большая медианная зарплата во Львовской области - 115 000 гривен, наименьшая в Житомирской - 57 500 гривен. Разрыв - 57 500 гривен, или 100%.

У штукатуров в Киеве медианная зарплата составляет 100 000 гривен, а в Запорожской области - 50 000 гривен. Разница также достигает 100%, или 50 000 гривен.

Большие разрывы есть не только в строительстве

Среди других профессий существенная разница в оплате труда наблюдается для операторов чата. В Ивано-Франковской области медианная зарплата составляет 95 000 гривен, тогда как в Запорожской - 50 000 гривен. Разница - 45 000 гривен, или 90%.

Для дальнобойщиков самая большая медианная зарплата - в Хмельницкой области, 87 500 гривен, а самая маленькая - в Сумской, 50 000 гривен. Разрыв составляет 37 500 гривен, или 75%.

Медианная зарплата стоматолога в Кировоградской области составляет 95 000 гривен, а в Житомирской - 57 500 гривен. Разница - 37 500 гривен, или 65,2%.

Для электрика на строительстве показатели составляют:

  • Сумская область - 72 500 гривен;
  • Черновицкая область - 45 000 гривен;
  • разница - 27 500 гривен, или 61,1%.

У руководителя отдела продаж медианная зарплата в Винницкой области составляет 110 000 гривен, а в Житомирской - 68 750 гривен. Разрыв - 41 250 гривен, или 60%.

Для рихтовщика на СТО в Киеве медианная зарплата составляет 90 000 гривен, тогда как в Харьковской области - 57 500 гривен. Разница достигает 56,5%.

У строителя во Львовской области медианная зарплата составляет 70 000 гривен, а в Запорожской - 45 000 гривен. Разрыв - 25 000 гривен, или 55,6%.

Для электрика на производстве показатель в Кировоградской области составляет 79 702 гривны, а в Николаевской –- 52 500 гривен. Разница - 27 202 гривны, или 51,8%.

Где зарплаты отличаются на 40%

Еще для трех профессий разница между регионами составляет 40%, или 20 000 гривен:

  • прораб - 70 000 гривен в Винницкой области против 50 000 в Сумской;
  • сантехник - 70 000 гривен в Черниговской области против 50 000 в Николаевской;
  • автомаляр - 70 000 гривен в Киеве против 50 000 в Черниговской области.

Для машиниста экскаватора медиа зарплата в Ровенской области составляет 65 000 гривен, а в Тернопольской - 50 000 гривен. Разница - 30%.

У монтажника на производстве на Закарпатье медианная зарплата составляет 64 500 гривен, а в Ровенской области - 51 250 гривен. Разрыв - 13 250 гривен, или 25,9%.

Автоэлектрику на Закарпатье платят в среднем 70 000 гривен, а в Черкасской области - 56 250 гривен. Разница составляет 13 750 гривен, или 24,4%.

У тракториста медианная зарплата в Ивано-Франковской области составляет 60 000 гривен, а в Житомирской - 50 000 гривен. Разрыв - 20%.

Для каких профессий разница самая маленькая

Наименьшие разрывы среди приведенных OLX Работа данных зафиксировала для отдельных производственных и технических специальностей.

Медианная зарплата механика на производстве в Волынской области составляет 80 000 гривен, а в Закарпатской - 72 500 гривен. Разница - 7 500 гривен, или 10,3%.

Для сварщика на строительстве в Ивано-Франковской области медианная зарплата составляет 65 000 гривен, а в Киеве - 60 000 гривен. Разрыв - 5 000 гривен, или 8,3%.

Почему зарплаты так отличаются

По данным OLX Работа, самые большие зарплатные разрывы преимущественно наблюдаются между областями запада и востока Украины. На это в основном влияют фактор безопасности и ситуация на рынке труда конкретного региона, в частности, спрос на определенных специалистов.

В то же время есть исключения. К примеру, в Сумской области электрику на строительстве платят на 61,1% больше, чем в Черновицкой.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинский рынок труда испытывает острый дефицит кадров, в частности, из-за мобилизации и миграции. В то же время, строительная отрасль остается одной из перспективных сфер из-за будущего восстановления Украины, что поддерживает спрос на специалистов и способствует росту зарплат.

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