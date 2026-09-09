Понад 70 тисяч гривень: кому в будівництві платять найбільше та де бракує працівників

Зарплати в будівництві зросли на 22%

За даними OLX Робота, медіанна зарплата у категорії "Будівництво / облицювальні роботи" у липні 2026 року становила 38 125 гривень. Це на 22% більше, ніж торік.

При цьому кількість вакансій по Україні практично не змінилася - лише +1%. Натомість активність кандидатів зросла на 11%, а середня кількість відгуків на одну вакансію збільшилася з 5 до 6.

У компанії пояснюють: роботодавці дедалі активніше конкурують за кваліфікованих працівників саме через дефіцит кадрів.

"Бізнеси дедалі більше конкурують за фахівців, що позначається і на рівні заробітних плат. Водночас кадровий дефіцит у 2026 році поглиблюється через мобілізаційні процеси, міграцію та нестачу кваліфікованих кадрів", - зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Кому платять понад 70 тисяч гривень

Найвищі медіанні зарплати у липні 2026 року зафіксували на таких вакансіях:

фасадник - 72 500 грн

штукатур - 71 250 грн

плиточник - 71 000 грн

муляр - 66 500 грн

маляр - 65 000 грн

будівельник - 55 000 грн

монтажник - 47 500 грн

електрик - 45 000 грн

зварювальник - 42 500 грн

різноробочий - 29 000 грн

Для порівняння, загальна медіанна зарплата по Україні, за аналітикою OLX Робота, становить 30 500 гривень.

Де роботодавці найактивніше шукають будівельників

Найбільше зростання кількості вакансій за рік зафіксували у містах сходу та півдня України:

Кропивницький: +27%

Дніпро: +23%

Полтава: +16%

Запоріжжя: +14%

Миколаїв: +13%

Харків: +8%

Суми: +4%

Водночас у західних і частині центральних міст кількість оголошень скоротилася. Найбільше - у Києві (-12%), а також у Львові, Рівному, Івано-Франківську та Вінниці (по -10%).

На заході конкуренція зростає, на сході - бракує кадрів

Цікаво, що тенденція з відгуками кандидатів виявилася протилежною.

Найбільше зростання активності пошукачів спостерігали в:

Ужгороді: +46%;

Львові: +41%;

Хмельницькому: +29%;

Чернівцяях: +27%;

Івано-Франківську: +19%.

У Києві кількість відгуків також зросла на 21%.

Натомість у частині міст сходу та півдня відгуків побільшало лише на 5-7%, а в Запоріжжі (-11%), Миколаєві (-40%) та Сумах (-4%) показники навіть знизилися.

На думку аналітиків, це свідчить про різну ситуацію на локальних ринках праці: на заході конкуренція за вакансії посилюється, тоді як у прифронтових регіонах роботодавці дедалі гостріше відчувають нестачу працівників.

Молодь дедалі частіше обирає будівництво

Позитивний сигнал для галузі дає і вступна кампанія 2026 року.

За даними МОН, на спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" абітурієнти подали майже 24 тисячі заяв - це на 33,4% більше, ніж торік. Спеціальність входить до переліку напрямів із особливою державною підтримкою через її важливість для післявоєнної відбудови України.

Водночас опитування OLX Робота показало, що 15% користувачів сьогодні розглядали б для вступу саме напрям будівництва та архітектури.

За окремими професіями також зростає інтерес кандидатів: найбільше - до вакансій фасадника (+97% відгуків), монтажника (+38%) та різноробочого (+13%).