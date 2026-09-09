Понад 70 тисяч гривень: кому в будівництві платять найбільше та де бракує працівників
У будівельній галузі України зберігається стабільний попит на фахівців, а зарплати за рік зросли на 22%. На окремих вакансіях медіанний дохід уже перевищує 70 тисяч гривень, тоді як роботодавці дедалі гостріше відчувають кадровий дефіцит.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дослідження OLX Робота, яке охоплює дані платформи за липень 2026 року.
Зарплати в будівництві зросли на 22%
За даними OLX Робота, медіанна зарплата у категорії "Будівництво / облицювальні роботи" у липні 2026 року становила 38 125 гривень. Це на 22% більше, ніж торік.
При цьому кількість вакансій по Україні практично не змінилася - лише +1%. Натомість активність кандидатів зросла на 11%, а середня кількість відгуків на одну вакансію збільшилася з 5 до 6.
У компанії пояснюють: роботодавці дедалі активніше конкурують за кваліфікованих працівників саме через дефіцит кадрів.
"Бізнеси дедалі більше конкурують за фахівців, що позначається і на рівні заробітних плат. Водночас кадровий дефіцит у 2026 році поглиблюється через мобілізаційні процеси, міграцію та нестачу кваліфікованих кадрів", - зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.
Кому платять понад 70 тисяч гривень
Найвищі медіанні зарплати у липні 2026 року зафіксували на таких вакансіях:
- фасадник - 72 500 грн
- штукатур - 71 250 грн
- плиточник - 71 000 грн
- муляр - 66 500 грн
- маляр - 65 000 грн
- будівельник - 55 000 грн
- монтажник - 47 500 грн
- електрик - 45 000 грн
- зварювальник - 42 500 грн
- різноробочий - 29 000 грн
Для порівняння, загальна медіанна зарплата по Україні, за аналітикою OLX Робота, становить 30 500 гривень.
Де роботодавці найактивніше шукають будівельників
Найбільше зростання кількості вакансій за рік зафіксували у містах сходу та півдня України:
- Кропивницький: +27%
- Дніпро: +23%
- Полтава: +16%
- Запоріжжя: +14%
- Миколаїв: +13%
- Харків: +8%
- Суми: +4%
Водночас у західних і частині центральних міст кількість оголошень скоротилася. Найбільше - у Києві (-12%), а також у Львові, Рівному, Івано-Франківську та Вінниці (по -10%).
На заході конкуренція зростає, на сході - бракує кадрів
Цікаво, що тенденція з відгуками кандидатів виявилася протилежною.
Найбільше зростання активності пошукачів спостерігали в:
- Ужгороді: +46%;
- Львові: +41%;
- Хмельницькому: +29%;
- Чернівцяях: +27%;
- Івано-Франківську: +19%.
У Києві кількість відгуків також зросла на 21%.
Натомість у частині міст сходу та півдня відгуків побільшало лише на 5-7%, а в Запоріжжі (-11%), Миколаєві (-40%) та Сумах (-4%) показники навіть знизилися.
На думку аналітиків, це свідчить про різну ситуацію на локальних ринках праці: на заході конкуренція за вакансії посилюється, тоді як у прифронтових регіонах роботодавці дедалі гостріше відчувають нестачу працівників.
Молодь дедалі частіше обирає будівництво
Позитивний сигнал для галузі дає і вступна кампанія 2026 року.
За даними МОН, на спеціальність "Будівництво та цивільна інженерія" абітурієнти подали майже 24 тисячі заяв - це на 33,4% більше, ніж торік. Спеціальність входить до переліку напрямів із особливою державною підтримкою через її важливість для післявоєнної відбудови України.
Водночас опитування OLX Робота показало, що 15% користувачів сьогодні розглядали б для вступу саме напрям будівництва та архітектури.
За окремими професіями також зростає інтерес кандидатів: найбільше - до вакансій фасадника (+97% відгуків), монтажника (+38%) та різноробочого (+13%).
Читайте також про те, що зарплати у виробничому сегменті за рік підвищились. Найбільше заробіток зріс у Львівській, Хмельницькій та Закарпатській областях. Деякі робітничі вакансії передбачають до 50 тисяч гривень за місяць.
Раніше ми писали про те, що в агросекторі зросла кількість вакансій із високою зарплатою. Найбільший заробіток пропонують професіям, де потрібні практичні навички та досвід. Деяким сезонним працівникам також іноді пропонують значно більше, ніж торік.