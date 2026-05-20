Де в Україні найдорожча оренда житла та яку частину зарплати вона "з'їдає"

В Україні зафіксують величезний розрив у вартості оренди: найдорожчим містом залишається Ужгород із цінником у 23 300 гривень, тоді як у прифронтовому Харкові оренда коштує втричі дешевше - 6 500 гривень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
Згідно зі статистикою ЛУН станом на травень 2026 року, найвищі медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовано у західних областях України та столиці:
Для порівняння, найдешевша оренда зафіксована у Харкові (6 500 грн), Сумах (7 000 грн) та Чернігові (8 000 грн). Даних про Херсон та окуповані територій нема.
Спільне дослідження ЛУН та Work.ua виявило, що у деяких містах оренда однокімнатної квартири поглинає більшу частину середньої зарплати, тоді як в інших регіонах це навантаження є значно меншим.
Абсолютним лідером за цим показником став Ужгород - там на оренду житла йде рекордні 82% від медіанної зарплати. На другому місці опинився Львів, де українці змушені віддавати 67% свого заробітку.
Третю сходинку посіли Івано-Франківськ та Чернівці - мешканці цих міст витрачають на дах над головою 66% та 56% доходу відповідно.
У Києві оренда однокімнатної квартири становить 51% від медіанної зарплати (причому цей показник за рік знизився на 12%).
Найменшу частку заробітної плати на оренду витрачають у Херсоні (16%), Харкові (25%) та Миколаєві (31%).
