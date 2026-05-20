Де в Україні найдорожча оренда житла та яку частину зарплати вона "з'їдає"

ТОП найдорожчих міст за вартістю оренди

Згідно зі статистикою ЛУН станом на травень 2026 року, найвищі медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовано у західних областях України та столиці:

Ужгород - 23 300 грн (вартість зросла на 24% за рік);

- 23 300 грн (вартість зросла на 24% за рік); Львів - 20 000 грн (приріст склав 19%);

- 20 000 грн (приріст склав 19%); Київ та Івано-Франківськ - по 17 800 грн (у столиці ціна збільшилася на 4%, а в Івано-Франківську стрибнула одразу на 32%).

Для порівняння, найдешевша оренда зафіксована у Харкові (6 500 грн), Сумах (7 000 грн) та Чернігові (8 000 грн). Даних про Херсон та окуповані територій нема.

Який відсоток заробітку доводиться віддавати за житло

Спільне дослідження ЛУН та Work.ua виявило, що у деяких містах оренда однокімнатної квартири поглинає більшу частину середньої зарплати, тоді як в інших регіонах це навантаження є значно меншим.

Абсолютним лідером за цим показником став Ужгород - там на оренду житла йде рекордні 82% від медіанної зарплати. На другому місці опинився Львів, де українці змушені віддавати 67% свого заробітку.

Третю сходинку посіли Івано-Франківськ та Чернівці - мешканці цих міст витрачають на дах над головою 66% та 56% доходу відповідно.

У Києві оренда однокімнатної квартири становить 51% від медіанної зарплати (причому цей показник за рік знизився на 12%).

Найменшу частку заробітної плати на оренду витрачають у Херсоні (16%), Харкові (25%) та Миколаєві (31%).