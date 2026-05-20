Где в Украине самая дорогая аренда жилья и какую часть зарплаты она "съедает"

В Украине зафиксируют огромный разрыв в стоимости аренды: самым дорогим городом остается Ужгород с ценником в 23 300 гривен, тогда как в прифронтовом Харькове аренда стоит втрое дешевле - 6 500 гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
Согласно статистике ЛУН по состоянию на май 2026 года, самые высокие медианные цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в западных областях Украины и столице:
Для сравнения, самая дешевая аренда зафиксирована в Харькове (6 500 грн), Сумах (7 000 грн) и Чернигове (8 000 грн). Данных о Херсоне и оккупированных территориях нет.
Совместное исследование ЛУН и Work.ua показало, что в некоторых городах аренда однокомнатной квартиры поглощает большую часть средней зарплаты, тогда как в других регионах эта нагрузка значительно меньше.
Абсолютным лидером по этому показателю стал Ужгород - там на аренду жилья идет рекордные 82% от медианной зарплаты. На втором месте оказался Львов, где украинцы съемного жилья вынуждены отдавать 67% своего заработка.
Третью строчку заняли Ивано-Франковск и Черновцы - жители этих городов тратят на крышу над головой 66% и 56% дохода соответственно.
В Киеве аренда однокомнатной квартиры составляет 51% от медианной зарплаты (причем этот показатель за год снизился на 12%).
Наименьшую долю заработной платы на аренду тратят в Херсоне (16%), Харькове (25%) и Николаеве (31%).
