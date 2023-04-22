Где в Украине больше всего предложений работы: рейтинг регионов

Лидером по количеству предложений работы сейчас является Киевская область. В марте 2023 года на сайте Work.ua размещено 22 787 вакансий из региона.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадровый голод". Как война изменила рынок труда в Украине и куда делись безработные.

Далее в рейтинге идут:

Львовская область - 7 525 вакансий;

Днепропетровская область - 7 158 вакансий;

Одесская область - 5 461 вакансий;

Ивано-Франковская область - 2 429 вакансий.

Однако количество вакансий в прифронтовых областях начинает увеличиваться.

На портале Work.ua приводят статистику увеличения предложений работы в марте 2023 в Николаевской 975 (+32% по сравнению с февралем 2023) и Херсонской области - 119 вакансий (+21%).

В то же время, среди претендентов самая большая конкуренция - в Киевской области. Также многие ищут работу в Харьковской, Винницкой, Одесской и Волынской областях.

Самая низкая конкуренция - в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областях.