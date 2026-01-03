Где в Украине можно зарегистрироваться на "нулевой курс": полный список вузов от МОН
Министерство образования и науки Украины утвердило перечень высших учебных заведений, в которых можно зарегистрироваться на так называемый "нулевой курс".
Основное о зимнем поступлении на "нулевой курс" в Украине
Согласно информации Министерства образования и науки, политика так называемого зимнего поступления, инициированная президентом Украины, была утверждена ранее Кабинетом министров.
Речь идет об экспериментальном проекте подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для поступающих.
Уже с начала нового 2026 года заведения высшего образования (ЗВО) открывают набор на 3-6-месячное обучение с подготовкой к национальному мультипредметному тесту (НМТ).
Обязательными при этом являются:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины;
- один предмет на выбор (иностранный язык, естественные дисциплины или литература).
"По 90 аудиторных часов каждый", - уточнили в МОН.
При этом обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах.
Украинцам объяснили, что важно выбрать университет уже сейчас, ведь подготовительное отделение фактически выполняет роль "нулевого курса".
"В случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО, поступающий сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности", - напомнили гражданам.
В каких вузах можно зарегистрироваться на "нулевой курс"
Экспериментальный проект подготовки слушателей подготовительного отделения в учреждениях высшего образования получил название "Открытый путь к высшему образованию".
При этом перечень ЗВО, в которых вводится подготовительное отделение, был обнародован в соответствующем приказе МОН Украины (№1726).
Приказ МОН Украины (скриншот: mon.gov.ua)
Согласно приложению к приказу, подготовительное отделение "Открытый путь к высшему образованию" вводится в 45 учреждениях высшего образования Украины (отнесенных к сфере управления МОН):
- Сумской национальный аграрный университет;
- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
- Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования;
- Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
- Украинский государственный университет науки и технологий;
- Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова;
- Волынский национальный университет имени Леси Украинки;
- Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя;
- Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С.З. Гжицкого;
- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
- Одесский национальный технологический университет;
- Национальный лесотехнический университет Украины;
- Западноукраинский национальный университет;
- Национальный университет "Запорожская политехника";
- Полтавский национальный педагогический университет имени В. Г. Короленко;
- Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;
- Государственное высшее учебное заведение "Донецкий национальный технический университет";
- Центральноукраинский национальный технический университет;
- Винницкий национальный технический университет;
- Херсонский государственный университет;
- Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца;
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина;
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Государственный торгово-экономический университет;
- Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт";
- Национальный университет "Черниговский коллегиум" имени Т. Г. Шевченко;
- Национальный университет "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка";
- Полесский национальный университет;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского;
- Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет";
- Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко;
- Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля;
- Черкасский государственный технологический университет;
- Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко;
- Запорожский национальный университет;
- Мариупольский государственный университет;
- Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;
- Винницкий государственный педагогический университет имени Михаила Коцюбинского;
- Полтавский государственный аграрный университет;
- Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова.
Напомним, в августе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений - введение зимней вступительной кампании для абитуриентов.
Он объяснил, что такое нововведение позволит украинцам не ждать целый год, если по каким-либо причинам они не смогли поступить во время летней кампании.
Позже министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что МОН предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) - так называемый "нулевой курс".
Читайте также, на кого рассчитано зимнее поступление и "нулевой курс", каковы требования к абитуриентам и нужно ли платить за такое обучение.