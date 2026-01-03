Где в Украине можно зарегистрироваться на "нулевой курс": полный список вузов от МОН

Министерство образования и науки Украины утвердило перечень высших учебных заведений, в которых можно зарегистрироваться на так называемый "нулевой курс".

Подробнее о зимнем поступлении на "нулевой курс" в Украине и высших учебных заведениях, которые участвуют в экспериментальном проекте, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Основное о зимнем поступлении на "нулевой курс" в Украине

Согласно информации Министерства образования и науки, политика так называемого зимнего поступления, инициированная президентом Украины, была утверждена ранее Кабинетом министров.

Речь идет об экспериментальном проекте подготовительного отделения с расширенной программой и новыми возможностями для поступающих.

Уже с начала нового 2026 года заведения высшего образования (ЗВО) открывают набор на 3-6-месячное обучение с подготовкой к национальному мультипредметному тесту (НМТ).

Обязательными при этом являются:

украинский язык;

математика;

история Украины;

один предмет на выбор (иностранный язык, естественные дисциплины или литература).

"По 90 аудиторных часов каждый", - уточнили в МОН.

При этом обучение возможно в дневном (аудиторном) и дистанционном форматах.

Украинцам объяснили, что важно выбрать университет уже сейчас, ведь подготовительное отделение фактически выполняет роль "нулевого курса".

"В случае продолжения обучения именно в выбранном ЗВО, поступающий сможет получить до 15 дополнительных баллов к общему конкурсному баллу при зачислении на первый курс в этот же университет, в зависимости от специальности", - напомнили гражданам.

В каких вузах можно зарегистрироваться на "нулевой курс"

Экспериментальный проект подготовки слушателей подготовительного отделения в учреждениях высшего образования получил название "Открытый путь к высшему образованию".

При этом перечень ЗВО, в которых вводится подготовительное отделение, был обнародован в соответствующем приказе МОН Украины (№1726).

Приказ МОН Украины (скриншот: mon.gov.ua)

Согласно приложению к приказу, подготовительное отделение "Открытый путь к высшему образованию" вводится в 45 учреждениях высшего образования Украины (отнесенных к сфере управления МОН):