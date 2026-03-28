Де в Україні буде тепло, а де пройдуть дощі: синоптики дали прогноз на 29 березня

Погода в Україні

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.

У більшості західних, Вінницькій, Одеській, вдень і в східних та південно-східних областях невеликий, вночі в Карпатах помірний дощ. На решті території без опадів.

В Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, в західних областях 11-16°; в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.