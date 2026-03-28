Где в Украине будет тепло, а где пройдут дожди: синоптики дали прогноз на 29 марта

Погода в Украине

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве западных, Винницкой, Одесской, днем и в восточных и юго-восточных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный дождь. На остальной территории без осадков.

В Приазовье ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных областях 11-16°; в Карпатах ночью и днем 2-7° тепла.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.