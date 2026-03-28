Где в Украине будет тепло, а где пройдут дожди: синоптики дали прогноз на 29 марта

В Украине завтра, 29 марта, ожидается теплая погода - до +19 градусов. Однако в некоторых регионах прогнозируется небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине будет облачно с прояснениями.
В большинстве западных, Винницкой, Одесской, днем и в восточных и юго-восточных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный дождь. На остальной территории без осадков.
В Приазовье ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, в западных областях 11-16°; в Карпатах ночью и днем 2-7° тепла.
В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.
