Де в Україні буде тепло, а де пройдуть дощі: синоптики дали прогноз на 29 березня
В Україні завтра, 29 березня, очікується тепла погода - до +19 градусів. Однак у деяких регіонах прогнозується невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.
У більшості західних, Вінницькій, Одеській, вдень і в східних та південно-східних областях невеликий, вночі в Карпатах помірний дощ. На решті території без опадів.
В Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, в західних областях 11-16°; в Карпатах вночі та вдень 2-7° тепла.
facebook.com/UkrHMC
Погода у Києві
У Києві та області завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 15-17°.
