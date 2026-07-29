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Де сьогодні в Україні чекати грозу: прогноз погоди на 29 липня

08:16 29.07.2026 Ср
1 хв
Дощитиме лише в одному регіоні
aimg Олена Чупровська
Фото: погода в Україні 29 липня (Getty Images)

Сьогодні, 29 липня, в Україні буде мінлива погода - в одному з регіонів очікують грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Яка погода очікується сьогодні

Синоптики повідомили, що тиск в Україні зростатиме, тому на більшій частині країни втримається суха погода. На сході та північному сході ситуацію ще визначатиме холодний атмосферний фронт.

  • Хмарність: мінлива
  • Опади: без опадів, крім сходу та північного сходу країни
  • Вітер: північно-західний, 7-12 м/с
  • Температура вдень: 21-26°
  • У Києві вдень: 22-24°.

Фото: якою буде погода в Україні сьогодні (інфографіка РБК-Україна)

Де сьогодні очікуються грози

На сході та північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі та грози. На решті території опадів не буде.

У східних та Сумській областях оголошено перший рівень небезпечності - жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнень.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.

Тим часом раніше йшлося про те, чи варто найближчим часом очікувати спеку або посуху в Україні. Фахівці детально розповідали про подальші погодні тенденції.

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