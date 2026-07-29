Де сьогодні в Україні чекати грозу: прогноз погоди на 29 липня

Сьогодні, 29 липня, в Україні буде мінлива погода - в одному з регіонів очікують грозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.
Синоптики повідомили, що тиск в Україні зростатиме, тому на більшій частині країни втримається суха погода. На сході та північному сході ситуацію ще визначатиме холодний атмосферний фронт.
На сході та північному сході країни синоптики прогнозують помірні дощі та грози. На решті території опадів не буде.
У східних та Сумській областях оголошено перший рівень небезпечності - жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнень.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що синоптики спростували інформацію про нічні заморозки в серпні, назвавши такі чутки недостовірними.
Тим часом раніше йшлося про те, чи варто найближчим часом очікувати спеку або посуху в Україні. Фахівці детально розповідали про подальші погодні тенденції.